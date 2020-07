Reclamo en Iguazú: vecinos sin agua por las pérdidas en las calles

Jueves 23 de julio de 2020 | 10:30hs.





Esta situación no solo dificulta a los peatones que pretenden cruzar estas calles, sino también a los vecinos de la zona, dado que se registra una pérdida de presión en la cañería que provoca que hace poco más de seis días varios vecinos no tienen agua en sus hogares, aunque el líquido vital corre libremente por la calle. Esta pérdida de agua de la red de IMAS es de larga data y fue provocada por una serie de conexiones ilegales realizadas vecinos de otros barrios.





Desde IMAS solicitan a los vecinos el número de conexión para saber cómo está el estado de cuenta del usuario y no solucionan el problema que perjudica a todo el barrio y a los peatones esporádicos de la zona.





“Ya me quejé por teléfono y fui personalmente, y lo primero que me preguntan es si yo pago la factura y no solucionan la perdida, la verdad estamos cansados del barro y no tenemos la culpa si personas se engancharon a la red ya solicitamos a IMAS y a obras públicas y nadie responde”, indicó una vecina.





La situación se agrava, han elevado denuncias a la municipalidad que tampoco toma cartas en el asunto.

Hace más de dos meses vecinos del barrio 20 Viviendas de la localidad de Puerto Iguazú reclaman la reparación de una conexión que se encuentra en la vía pública sin obtener respuestas. Ya han elevado una serie de reclamos donde han solicitado en repetidas oportunidades el arreglo de una gran pérdida de agua en la intersección de las calles Rosas y Calerianas.