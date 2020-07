Reclamaron seguridad para víctimas de apremios policiales

Viernes 24 de julio de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

"No denuncié antes porque me amenazaron de muerte. Pero pasaron los meses y sigo mal, no puedo olvidarme de todo lo que me hicieron" Emanuel Heppner Denunciante

"Sé cómo se trabaja y no hay justificativo para lo que le hicieron a mi hijo. Lo pudieron haber matado. Tenía heridas por todo el cuerpo. El miedo no se fue" José Raúl Heppner Padre de la víctima

Repercusiones Tras la publicación de la denuncia de Heppner contra efectivos policiales de Campo Viera, Danila De La Cruz se contactó con El Territorio para relatar los padecimientos que habría padecido su hermano, Juan De La Cruz (20), a manos de los mismos uniformados. Actualmente el joven se halla detenido en la Unidad Penal IV de Posadas como imputado por el homicidio de Felipe Rodríguez (78), registrado en mayo del año pasado en la zona rural de Campo Viera. Al respecto, su hermana comentó que “hace un año y dos meses que está preso sin pruebas, pero no podemos pagar un abogado que mueva el expediente. Aparte todavía está mal de la paliza que le dieron cuando lo detuvieron”. Según la mujer, siendo menor el muchacho tuvo varias causas por hechos contra la propiedad y cada vez que “caía le pegaban, le torturaban y no le dejaban que mi mamá lo viera hasta que se curen los moretones. Él contaba que le tapaban la boca, le pateaban y le pegaban con toallas mojadas y con cintos”. “Como somos pobres siempre le judearon y cada vez que pasaba algo, como el homicidio del señor Rodríguez, le culpaban a él. Mi mamá nunca se animó a hacer la denuncia porque los policías le metían miedo, ella es sola y vive en la chacra. Pero ahora que la gente se está animando a hablar, ella quiere denunciar”, dijo. De La Cruz hizo referencia al reciente escándalo que derivó en el relevo del comisario Gilberto S. D. S., acuciado por denuncias por presunto cohecho para la liberación de detenidos. El funcionario está sospechado de oficiar de nexo con un abogado de Campo Viera para otorgar excarcelaciones.

En la edición del pasado 7 de julio, El Territorio publicó detalles de la grave denuncia de Emanuel Heppner (26) contra efectivos del Comando Radioeléctrico de Campo Viera por presuntas torturas y amenazas de muerte.Un día antes, el joven se presentó en sede de la Unidad Regional II de Oberá, donde detalló su calvario y aportó una decena de fotografías en las que se observan las múltiples lesiones que habría padecido por los golpes propinados por los funcionarios públicos.Ante la gravedad de la acusación plasmada en estas páginas, el 8 de julio la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura (CPPT) elevó una nota al comisario general Víctor Zenón Cabrera, jefe de la Policía de Misiones, solicitando un informe sobre las actuaciones administrativas y las necesarias garantías de seguridad para el denunciante y su familia.“Entendemos que es política de estado de la provincia de Misiones erradicar por completo este tipo de prácticas y situaciones en todo el territorio provincial, y ajustar nuestra provincia a estándares y parámetros nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos”, se cita en el escrito que lleva la firma de Eduardo Magno Scherer, presidente de la CPPT.En consecuencia, solicitó la intervención de la máxima autoridad policial de la provincia “a los fines de poner fin, de corroborarse estos hechos, a este tipo de situaciones y se dispare un mecanismo de investigación a los efectos de intentar esclarecer lo ocurrido”.“Nosotros, desde la Comisión de Prevención de la Tortura, estamos preocupados y ocupándonos de esta situación. Repudiamos totalmente este tipo de prácticas que violan absolutamente toda la normativa nacional e internacional de prevención de la tortura y malos tratos”, agregó.El hecho denunciado por Emanuel Heppner habría sucedido el 23 de noviembre del año pasado, pero transcurrieron varios meses hasta que finalmente se animó a denunciar, para lo que contó con el acompañamiento de su padre, José Raúl Heppner, suboficial retirado de la Policía de Misiones.“No denuncié antes porque me amenazaron de muerte y tengo mucho temor por mi familia. Soy papá de un nene de cuatro años y me aterroriza que le pase algo. Pero pasaron los meses y sigo mal, no puedo olvidarme de todo lo que me hicieron y decidí denunciar”, explicó el joven.A su lado, su progenitor comentó que fue policía durante 26 años, por eso “sé cómo se trabaja y no hay justificativo para lo que le hicieron a mi hijo. Lo pudieron haber matado. Tenía heridas por todo el cuerpo, pero los hematomas se fueron; lo que no se fue es el miedo, las secuelas psicológicas”.Ante tremenda acusación, inmediatamente desde la CPPT tomaron contacto con la familia Heppner para solidarizarse y brindar la contención y asesoramiento.Asimismo, de manera formal solicitaron al jefe de la Policía que se tomen todas las medidas de seguridad a los fines de garantizar la integridad física y seguridad del denunciante y su familia.Con relación al pedido de informe de la causa administrativa iniciada a los funcionarios implicados, solicitaron que la misma sea acompañada con documentación respaldatoria.“Como ya lo hemos expuesto en otras oportunidades, de corroborarse esta situación, vislumbra un claro comportamiento que violenta nuestra Constitución Provincial y Nacional, leyes Provinciales, Nacionales y Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos, aprobados y ratificados por la República Argentina”, expresa la nota suscripta por el titular de la CPPT.En su denuncia, Heppner exhibió una serie de fotografías, algunas de las cuales fueron tomadas por su progenitor en la celda donde permaneció por 48 horas, lo que podría resultar una prueba de valor para la acusación.Sobre el hecho, comentó que el sábado 23 de noviembre del año pasado, alrededor de las 23, salió con un amigo con intención de dirigirse a la plaza del pueblo, pero a la altura del predio conocido como “La Bombonerita”, sobre ruta nacional 14, fueron interceptados por los presuntos agresores.“Paramos a orinar y llegaron móviles del Comando y de Tránsito de la Municipalidad. En todo momento los policías se manejaron con prepotencia, me esposaron y cuando sentí que cerraron las esposas me empezaron a pegar. Me decían: ‘Dónde está la droga, sabemos que vendés droga’, y yo no entendía nada”, relató.Lo separaron de su compañero, quien también habría sido golpeado, pero no con tanta saña como el denunciante.“Me arrastraron esposado, me patearon, me pisaron la cabeza y me pegaron en las plantas de los pies. De ahí me subieron al móvil, donde me siguieron golpeando, para llevarme a la salita de salud, donde el médico ni me revisó. Una vez que llegamos a la comisaría me pegaron en el patio. Ya me había desvanecido como dos veces y, gracias a Dios, apareció el oficial Barrios y dijo que paren de pegarme. Si ese oficial no intervenía, me mataban”, remarcó.Heppner identificó a los agresores como “Álvez, Da Rosa y Borges”, mientras que “Velázquez y Fraga (que estaban en la comisaría) no hicieron nada para impedir que me golpeen”.En tanto, aseguró que luego de su liberación recibió amenazas telefónicas: “Ahora vas a ver mariconcito, qué andás hablando. Te vamos a hacer boleta. La verdad que eso me dio mucho miedo y por eso no denuncié antes”.