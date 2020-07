Reclaman que saquen los montículos de tierras en calles que tienen conexión con ruta 14

Domingo 12 de julio de 2020 | 21:55hs.

En todo el trayecto desde calle Pincen, hasta las termas de Oberá por Ruta Nacional 14, están cortados el acceso de las calles que conectan con diferentes barrios. Vecinos en todo su trayecto están molestos porque deben hacer más kilómetros para trasponer la arteria nacional.Un reclamo que se empezó a sentir en la capital del monte, porque los ciudadanos que viven en los barrios con el acceso cortados por montículos no entienden el propósito. Solicitan al Gobierno de la Ciudad que expliquen porque no levantan esos cortes.“La verdad que en principio nos pareció correcta la medida de los montículos, porque en los ingresos a Oberá había muchos controles y los que llegaban a la ciudad si o si tenían que pasar por los controles”, empezó explicando José, uno de los vecinos molestos.La medida tomada por el alcalde Carlos Fernández, empezó a perjudicar el comercio porque los clientes no hacen más kilómetros para ir a comprar, “creemos que estamos pasando un momento difícil porque las ventas cayeron un montón, porque los clientes para llegar a nuestros comercios tienen que pegar una vuelta enorme y empezaron a buscar otras alternativas por el centro de la ciudad”Con más de 100 días de cuarentena y calles cortadas se preguntan, “entonces nos preguntamos ¿Por qué seguimos con los montículos si no hay control en los accesos a Oberá?, necesitamos saber el motivo del cierre de esas calles con acceso a los barrios”, comenta José, solicitando una respuesta.El problema es que para poder trasponer la ruta, deben hacer más kilómetros, hasta la siguiente rotonda, un gasto que no está considerado en la economía de las personas, “sufrimos todos los comercios que tienen salida e ingreso a la ruta, porque al principio los clientes dejaban el auto en la ruta, pero ya no lo hacen y los vecinos para trasponer la ruta tienen que salir hasta las diferentes rotondas y regresar, un gasto innecesario de combustible y tiempo”.Cabe destacar que el Concejal, Marcelo Sedoff, hace un mes solicitó informe al ejecutivo municipal por las calles cortadas, manifestando la necesidad que tienen los obereños que trasponen la ruta para acortar camino a sus trabajos, pero hasta el momento no obtuvo respuesta favorable del gobierno local.