Reclaman conciliación para obreros de un aserradero - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020

El Sindicato Obrero de la Industria de la Madera de Eldorado (Soime) solicitó ayer una urgente audiencia de conciliación a Daniel Gauto, director de la Región II Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia.El motivo del pedido es atender la situación irregular en que se encuentran los empleados del establecimiento industrial Cruceca SA con domicilio en ruta nacional 14 Cruce Caballero en San Pedro.Según detalló el secretario del Soime Domingo Paiva, la empresa actualmente no estaría trabajando desde abril del 2020 y los obreros sólo perciben el ATP sin que se haya dado explicación alguna al respecto “cuando es sabido que la actividad maderera ha quedado exceptuada para seguir trabajando en el marco de la emergencia sanitaria y en pleno crecimiento de la actividad”, agregó el representante sindical.Y se remarcó que la mayor preocupación del sindicato es que sus afiliados refirieron que fueron presionados para enviar sus telegramas de renuncia, lo que genera la lógica indignación de los 20 obreros que estarían en dicha situación.Se detalló en tanto que varios dependientes tienen años de antigüedad en el establecimiento industrial.“Esta situación ocasiona, sin dudas, aflicción por la pérdida sistemática de la fuente de trabajo y la incertidumbre acerca del futuro laboral de los trabajadores que aún siguen vinculados a la empresa.“Es por ello que se solicita la urgente intervención de dicho organismo y el requerimiento de que se constituya el departamento de policía de Trabajo e Higiene para verificar mediante las inspecciones pertinentes”.Desde el Soime, además de la carta dirigida a las autoridades del Ministerio de Trabajo, se apuntó a las empresas que estarían incumpliendo obligaciones.“En referencia al buen momento del sector nuevamente hay empresas que miran para otro lado cuando en paritarias se firman nuevos acuerdos porque no cumplen lo acordado perjudicando a los trabajadores en lo más primordial que es el salario”, manifestó Paiva en nombre del gremio con sede en Eldorado. En tanto remarcaron que “el sindicato no tolerará estás actitudes y denunciará con nombre y apellido ante quien corresponda”.