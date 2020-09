Reclaman arreglo de caminos terrados e infraestructura vial - El Territorio Misiones

Viernes 4 de septiembre de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Macías manifestó al respecto que “Corredores Viales es la que está concesionando ese peaje, quienes decidieron tener un tratamiento especial en la tarifa, no está definido pero ya se hicieron los contactos”.





Energía alternativa En la reunión de ayer, estuvo presenta Paolo Quintana, secretario de Energía provincial, quien se refirió al proyecto que llevan adelante de eficiencia energética. "Hoy en día, se está tratando a nivel nacional el tema de productividad, porque la idea principal es impulsar las medidas que hagan a nuestra provincia más productiva", dijo. Consultado por las convocatorias en el marco de la ley de energía renovables, manifestó que "la semana que viene tendré un Zoom con el nuevo secretario de Energía de la Nación y uno de los puntos en cuestión es ese". "Hoy en día el programa está parado", apuntó. De la misma manera sostuvo que "se planteó hacer una base de datos con todo lo concerniente a energía en la provincia para que sea visible".

Arreglo de rutas terradas para sacar la producción, pago de peajes una sola vez al día y radares como apoyo a la seguridad vial y no como entes recaudadores fueron algunas de las inquietudes que los empresarios y productores madereros expusieron ayer en la Mesa Forestal. El eje giró en torno a la logística e infraestructura, por lo que tanto sector público como privado se refirieron a las problemáticas que deben tratar de solucionarse en la provincia para lograr ser más competitivos. Este encuentro vino a complementar los anteriores, que tocaron otros puntos clave, como mercado, capacidad ociosa y cuestiones impositivas.“Hay que partir de que nos falta poco para hacer a la provincia más competitiva en materia de infraestructura vial. El desarrollo de nuestras rutas y el tipo de suelo misionero nos diferencian, realmente podemos mejorar la competitividad con ese tema en particular”, dijo al respecto Juan Gauto, subsecretario de Desarrollo Forestal.El mal estado de la terrada ruta provincial 18, en Colonia Delicia, fue uno de los principales planteamientos que hicieron los empresarios, principalmente los que trabajan en esa zona forestal.Daniel Durán, uno de los referentes de la Asociación Maderera de Aserraderos y Afines del Alto Paraná (Amayadap), explicó que “es un problema que tenemos con esta ruta desde tiempos inmemoriales, la ruta 18 es terrada, tiene la parte productiva forestal y desemboca en la ruta nacional 12, por lo que tiene aproximadamente 40 kilómetros de camino terrado”.“Creo yo que debe ser la ruta provincial terrada que más movimiento debe tener, por lo menos, en el Norte de la provincia, principalmente forestal, porque las otras producciones han dejado de producir en esta zona debido al mal estado de esta ruta”, apuntó.Al mismo tiempo, remarcó que se solicitó “a todos los directores de Vialidad, intendentes de Delicia, y siempre se procede al arreglo cuando está intransitable, y esto ocurre una vez al año, pasando una motoniveladora, o cada dos años”.El productor contó que con motoniveladora propia se encuentra arreglando dicha ruta del kilómetro 33 al 40. “Si no tenemos rutas con buen mantenimiento, es muy difícil sacar el producto. Antes en esta zona había mucha población, pero se van y va desapareciendo, por la ruta. Ya no sabemos qué hacer”, manifestó.En respuesta, Sebastián Macías, presidente de Vialidad Provincial, dijo que “se puso en marcha un plan de mantenimiento de todos kilómetros de rutas terradas, venimos llevando a cabo un trabajo en los más de 1.400 kilómetros en toda la provincia”.“Hacemos entoscados, perfilados, cuneteos, y venimos llevando esto con una agenda bastante intensa. Referida a la ruta 18, venimos desde principio de año haciendo tramos porque es una ruta extensa. Esta ruta tiene mucha producción y sabemos que tenemos que dar una respuesta rápida, por eso pusimos dos equipos a trabajar”, dijo. Y afirmó que va a tardar unos 60 días en completarse el mantenimiento.En tanto, haciendo hincapié en otro de los pedidos empresarios de habilitar definitivamente la circulación con bitrenes, Durán apuntó que hay rutas, como en este caso la 18, en las que según la inspección que hizo Vialidad Provincial “hay puentes muy viejos y no van a resistir, no solo bitrenes, sino camiones que estamos utilizando”.Sobre esto, Macías dijo que se viene pidiendo que se extienda el tramo de la ruta nacional 14 al tránsito de bitrenes. Según explicó, se tiene habilitada la ruta nacional 12, provincial 11 y se está poniendo en condiciones la ruta 18 y 16 también para tal fin.De acuerdo a lo que puntualizaron desde Amayadap, “es bárbaro que haya radares en las rutas para penalizar y multar a los conductores que andan a excesiva velocidad, pero los radares que tenemos en la ruta no están para los que circulan a más de 100 kilómetros por hora, están para atrapa bobos. Por ejemplo, en la salida del peaje de Victoria hay una zona despoblada, con un radar que te dice que tenés que andar a 60 en despoblado, y en muchos lugares de la ruta 12 pasa eso”.También durante la jornada de ayer volvió a salir un tema recurrente: el cobro a vecinos en los peajes. La estación de Colonia Victoria volvió a quedar en evidencia, con productores que viven en Eldorado y deben pasar todo el tiempo por el peaje y pagar cada vez.“Es un problema para los productores de la zona, tiene un costo muy alto. En el puente entre Corrientes y Resistencia se paga una sola vez por día y es fácil de controlar eso porque hay cámaras”, pidieron los empresarios.