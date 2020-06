Recibió multa por un auto que había dado de baja meses antes

Sábado 13 de junio de 2020

Inmensa fue la sorpresa de Julio Benítez al enterarse que tiene deuda por una multa que fue registrada dos meses después de que su vehículo haya sido dado de baja por un incendio.La situación es confusa para el vecino de Wanda, oriundo de Buenos Aires, quien al intentar renovar el carné de conducir se encontró con una sanción pecuniaria de 12.500 pesos, debido a que habría traspasado un semáforo en rojo sobre la ruta provincial 105.En diálogo con El Territorio, Benítez aseguró que se trata de algo prácticamente imposible, puesto que “en junio del año pasado, mi vehículo (una camioneta Hyundai) sufrió un siniestro y se incendió, por lo que hice la denuncia y lo di de baja. Sin embargo, tengo una multa registrada en agosto del año pasado, dos meses después del hecho”.De acuerdo a lo informado por Benítez, se lo acusa de haber pasado en rojo, estimativamente en la zona de Garupá, aunque la multa jamás llegó a su domicilio y tampoco la foto de la presunta infracción.En Garupá desde la administración municipal fueron instalando los cuestionados radares para controlar las velocidades máximas y también los semáforos, como el que se cita sobre la ruta provincial 105.Siempre se plantea que la instalación de estos aparatos responde a una cuestión preventiva y que el objetivo no es recaudatorio. Sin embargo, suelen repetirse episodios similares a los planteados por este vecino.El vecino contó que se vino a vivir a Wanda desde Buenos Aires hace un tiempo, por lo que este año decidió cambiar el domicilio en el DNI y hacerse un nuevo registro de conducir.Al dirigirse a la municipalidad de Wanda para efectivizar los trámites, se encontró con la multa, que le impide culminar los papeles.“Yo tengo carné profesional, porque me dedico a esto. Tengo una fábrica en Buenos Aires y constantemente tengo que viajar por mi trabajo, necesito sacar el carné y esto me lo impide”, aclaró.Pagar primeroAl explicar que era imposible que una infracción se haya cometido con dicho vehículo, puesto que al momento del hecho ya estaba dado de baja, señaló que “me dijeron que tengo que pagar y no hacer reclamos, porque ya me hicieron un descuento importante. La multa supuestamente es de unos 25.000 pesos y tengo que pagar 12.500”, de acuerdo a lo que mencionó.En ese marco, Benítez afirmó que no pagaría la sanción y solicitó algún contacto con las autoridades encargadas del supuesto radar.“Me pasaron un número de WhatsApp, les escribí un mensaje contándoles que mi vehículo había sido dado de baja y me preguntaron qué significaba que un vehículo haya sido dado de baja, ni siquiera eso sabían”, sostuvo.Benítez afirmó que no pagará el monto y sigue sosteniendo que es imposible que se haya provocado esa infracción.“Pienso que puede llegar a ser una estafa o bien una patente gemela, pero tengo todos los papeles, la denuncia en la Policía, los papeles del seguro, que dicen que el vehículo en cuestión fue dado de baja en junio del año pasado”, apuntó. Recordó además que “para dar de baja un automóvil tenés que estar limpio de multas, cuando sucedió eso, yo pagué a una gestora que hizo los trámites sin ningún problema, porque nunca tuve inconvenientes de este tipo”.En ese sentido, pidió algún tipo de solución, puesto que necesita sacar el carné de conducir para continuar trabajando.“Un día fui a hacer el trámite y me encontré con esto, después fui nuevamente el lunes y me dijeron que debía pagar sin reclamar, esperaré, y si no, tendré que poner un abogado porque no corresponde lo que están haciendo”, sentenció.