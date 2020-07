Reciben comida sin tacc unos 1.500 celíacos en Misiones

Lunes 20 de julio de 2020

La canasta básica no deja de subir debido a la creciente inflación y en detrimento de salarios que se ajustan muy por debajo. Los aumentos en alimentos básicos como lácteos, harinas, carnes y verduras se sienten e impactan en la calidad de vida.Sin embargo, hay un sector que sufre aún más los elevados precios debido a los alimentos que deben consumir. Se trata de los celíacos, cuya dieta no puede contener gluten del trigo, cebada, centeno y avena debido a la intolerancia que el cuerpo tiene hacia esos ingredientes, además de otros cuidados especiales que deben mantener de forma constante.Pero pese a que se trata de una enfermedad cuya dieta es fundamental, los alimentos específicos -destacados en los envases con un logo que indica “Sin tacc”- tienen diferencias abismales de precios con otros tradicionales. Por ejemplo, un paquete de harina común de trigo de un kilo se consigue a 42 pesos, mientras que un paquete de harina de trigo integral sin tacc de medio kilo supera los 200 pesos.Asimismo, la falta de variedad en el mercado también es un problema – principalmente en los municipios más chicos del interior provincial -puesto que ante la escasez, al consumidor muchas veces no le queda más opción que comprar lo que consigue, con valores superlativos.Ante esta situación, desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia se encuentran llevando a cabo un programa de entrega de bolsones de alimentos sin tacc en distintos municipios de la provincia, en conjunto con los respectivos intendentes.Claudio Vázquez, subsecretario de Acción Social del Ministerio indicó a El Territorio que “es un convenio entre Nación y provincia para entregar módulos alimentarios con productos aptos para celíacos”.“Tenemos más de 1.500 beneficiarios en toda la provincia que están inscriptos en el programa, a quienes les llevamos el beneficio. La idea es acercar el módulo una vez por mes y charlar con los intendentes también para trabajar en conjunto”, apuntó.En Posadas, debido a la cuarentena, se entregan los módulos mediante delivery, mientras que en las comunas la logística depende de cada intendencia. Los módulos contienen almidón de maíz, dulce de batata, fécula de mandioca, fideo de arroz, harina de arroz, leche en polvo, mermelada, peras o duraznos en lata y pre-mezcla, etcétera. “Estos alimentos suelen ser muy caros y muchas veces no se consigue, quizás en Posadas hay más variedad, pero en otros municipios casi no hay opciones”, señaló Vázquez. La última semana se hizo entrega en municipios de Leandro N. Alem, Cerro Azul, Candelaria, Bonpland, Gobernador López, Concepción de la Sierra, Azara, Apóstoles y San José, entre otros.De acuerdo a lo que señaló el funcionario, a esta entrega de módulos también se suma el trabajo de una chef y una nutricionista que colaboran con los celíacos para indicarles qué comidas se pueden cocinar y hacer un seguimiento de la situación de cada uno de los inscriptos en el programa.Daiana Karaben y Ana Laura Villalba son ingenieras en alimentos y propietarias de VitalTacc Posadas, una dietética que se dedica a la elaboración y venta de productos aptos para celíacos. En comunicación con este medio, Daiana se refirió a la importancia de ofrecer diferentes alimentos, teniendo en cuenta la escasez de opciones que hay en el mercado.“Nosotros tenemos productos listos para consumir, por ejemplo empanadas listas para poner al horno, y eso no se consigue, principalmente en el interior, donde incluso es difícil conseguir ya la pre-mezcla”, explicó.Daiana adujo que suelen ser productos más caros, debido a los ingredientes que llevan, que en muchos casos son importados. “Por ejemplo, para la producción de un pan tradicional, se utilizan 4 ingredientes, mientras que sin gluten llevan unos 15 ingredientes, para que quede bien”, contó.En ese marco, expresó que los clientes agradecen la posibilidad de comprar alimentos ya fabricados, como panes, pastas, tartas, empanadas, dulces.