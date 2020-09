Rechazaron los traslados de tres jueces macristas - El Territorio Misiones

Sábado 5 de septiembre de 2020

La comisión de Acuerdos del Senado rechazó los traslados de tres jueces que habían sido dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri y adelantó que evaluará los pases de otros siete magistrados, durante una audiencia pública en la que la oposición no participó por considerar que estaba “viciada de nulidad”.Los senadores se pronunciaron a favor de suspender los traslados de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, y no descartaron pedir una sanción al Consejo de la Magistratura para esos magistrados por no haberse presentado a la audiencia a la que habían sido convocados.En caso de recibir aval del Senado, algo que se descuenta ya que el oficialismo posee mayoría en esta cámara, los traslados que decidió el macrismo sin acuerdo del órgano legislativo quedarán sin efecto.