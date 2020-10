Rechazaron el pedido de Nieto para suspender su audiencia - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

El traslado a Comodoro Py El 26 de agosto, ocho días después de que los fiscales pidieran su indagatoria, Nieto se presentó en Comodoro Py para pedir que reclamen la causa. Contó con el aval del fiscal Carlos Stornelli, que dijo que la investigación era una concatenación de hechos que podían presentarse como una “bola de moco”.



Lo curioso es que tres víctimas del supuesto espionaje en el que Nieto es imputado se sumaron a su pedido para que la causa viaje a Py, un territorio siempre amigable para el macrismo. Así lo hicieron Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli.

El juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, no hizo lugar presentado por Darío Nieto, el secretario de Mauricio Macri, quien había pedido que se suspenda su indagatoria prevista para el 6 de octubre.Además, Nieto pidió el apartamiento del juez y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. La defensa de Nieto argumentó “fundado temor de parcialidad” y advirtió que en caso de que no se haga lugar al pedido, se reserva el derecho de acudir hasta la Corte Suprema de Justicia.En una presentación cuestionó el hecho de que el juez Augé convalidó todas las medidas adoptadas por el anterior magistrado Federico Villena, algunas con “vicios de procedimiento”.También recordó que ya está planteada la nulidad de las tres aperturas ordenadas en la causa respecto de su teléfono celular. El teléfono de Nieto es una de las pruebas que lo comprometen.Para los investigadores, el celular de Nieto es clave para vincularlo al entramado de espionaje. En el caso se sospecha que Susana Martinengo, la ex secretaria de Documentación Presidencial, también imputada, recibía informes de espías amigos y se los remitía a Nieto.“Del celular de Nieto, en particular de su block de notas, se desprende que el nombrado conocía especialmente el entramado ilícito que aquí se investiga, y por supuesto a Susana Martinengo”, dijeron en su momento los fiscales.Pero Nieto aseguró que se rompió la cadena de custodia y se modificaron los datos originales del celular, además de haberse presentado para las pericias un disco rígido diferente al que se utilizó para extraer los datos del teléfono.La defensa de quien fue secretario privado de Mauricio Macri durante su gobierno recordó que no se les permitió participar de las dos primeras pericias que se hicieron sobre el teléfono celular de Nieto, y que, en la tercera pericia, en la que sí participaron, se demostró, según el abogado, que “en la causa se violó la cadena de custodia del teléfono celular” y “se manipuló y fabricó evidencia”.En la nueva presentación, Nieto alegó su temor de parcialidad por parte de los investigadores: “El derecho a ser juzgado por un Juez imparcial reviste jerarquía constitucional y ha sido arbitrado fundamentalmente en favor del imputado, por lo que entiendo que en aras de evitar suspicacias, corresponde su apartamiento, ya sea vía excusación o la subsidiaria recusación que aquí se promueve a todo evento”, argumentó Nieto.