Rechazaron el pedido de detención de policías por la desaparición de Facundo Astudillo

Miércoles 12 de agosto de 2020 | 19:24hs.

La jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón rechazó este miércoles el pedido de detención de los cuatro agentes de la Policía Bonaerense que vieron por última vez a Facundo Astudillo Castro. De esta forma, acompañó la justificación del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, a cargo de la investigación, quien la semana pasada presentó un informe en el que explicó sus hipótesis.El pedido de detención lo había hecho formalmente la mamá de Facundo, Cristina Castro, y fue presentado por escrito ante la jueza Marrón y el fiscal Martínez por los abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto.Además de los arrestos de tres efectivos de Mayor Buratovich y uno de Teniente Origone, habían pedido 11 imputaciones más. "Ese pedido de detención está fundado en pruebas del expediente, que vimos al respecto y nos habilitan a pedirlas. Entiendo que si se hace un análisis exhaustivo del expediente va a corresponder que se concreten", declaró Aparicio al presentar el planteo.La jueza Marrón justificó el rechazo de los arrestos al acompañar el razonamiento realizado por el fiscal Martínez, quien la semana pasada aseguró en un informe que "no existen pruebas para pedir la detención de agentes" señalados por la familia de Facundo.En el escrito, el fiscal reconoció que policías bonaerenses amenazaron a la exnovia del joven de Pedro Luro en busca de indicios de la desaparición. Si bien calificó como un delito esa acción de los oficiales, interpretó que la maniobra "expuso la voluntad policial" de encontrar a Facundo y no la de encubrir su desaparición."El hostigamiento narrado por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo", explicó en el comunicado la fiscalía federal.Este miércoles, la jueza Marrón había convocado a una audiencia virtual para analizar el pedido de recusación del fiscal Ulpiano Martínez, realizado por la familia de Facundo y con el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) como querella institucional.Pero durante la mañana se cortó la luz en la zona del Juzgado Federal 2 de Bahía Blanca, por lo que la magistrada decidió postergar la audiencia para este jueves.El abogado Leandro Aparicio indicó que este miércoles a la mañana declararon dos efectivos de la Policía Federal que fueron los encargados de encontrar a una mujer que dijo haber visto a un joven la tarde del 30 de abril pasado, el último día que lo vieron a Facundo.Esas declaraciones testimoniales se realizaron en forma virtual ante el fiscal Martínez a pedido de la querella. "Queríamos sacarnos las dudas respecto a cómo fue que buscaron a esa mujer", dijo Aparicio.Se trata de una productora rural de Pedro Luro que les habría dicho a los investigadores que había llevado a un joven desde Teniente Origone hasta las proximidades del puesto fitosanitario, en cercanías de la ruta 3 y 22.Por otra parte, Aparicio explicó que para este miércoles estaba previsto que se le tomara declaración testimonial a una vecina de Bahía Blanca que también dijo haber visto a Facundo junto a su ex novia el 30 de abril en esa ciudad bonaerense. Sin embargo, la testigo nunca se presentó ante la Justicia.A Facundo Astudillo Castro, de 22 años, lo vieron por última vez el 30 de abril cuando salió de Pedro Luro con dirección hacia Bahía Blanca en plena cuarentena. La familia sospecha que se trató de una desaparición forzada en la cual participaron efectivos de la policía bonaerense.