Rechazan eximición de prisión a prófugo por abuso de una joven - El Territorio Misiones

Sábado 12 de septiembre de 2020 | 03:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A una semana de la denuncia de un hecho de abuso sexual que sacudió a la localidad de Jardín América, en material judicial esta semana hubo novedades importantes y todas ellas significaron un revés en los intereses defensivos de los dos jóvenes que están implicados en el caso.Por un lado, se supo que el único joven que está detenido hasta el momento, Gianluca G. (20) -hijo de un ex intendente de la localidad de General Urquiza-, fue trasladado hasta el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América para comparecer en audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado Roberto Sena.Las fuentes consultadas señalaron que en esa instancia el muchacho optó por guardar silencio, tras lo cual fue imputado provisoriamente por el delito de abuso sexual con acceso carnal.Luego de ello, el abogado defensor del muchacho presentó un pedido de excarcelación, respecto al cual el fiscal Jorge Fernández se opuso y por consiguiente se dictaminó la negativa del planteo.La otra novedad tiene que ver con la situación del otro implicado en el caso y quien continúa prófugo de la Justicia. Se trata de Hernán M. (20), hijo de una integrante del famoso clan involucrado en causas por contrabando y lavado de dinero en la localidad.Las mismas fuentes señalaron que el abogado defensor de este joven presentó en las últimas horas un pedido de eximición de prisión, pero el planteo contó con la misma oposición del fiscal Fernández. Ante ello su intento de evitar la detención no prosperó y continúa siendo buscado por la Policía.En cuanto a la continuidad de la causa, El Territorio pudo confirmar que la semana que viene se presentarán ante el juzgado tanto la víctima como una de sus amigas para realizar una ampliación de la denuncia inicial que había sido radicada ante la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional IX. Se espera que a partir de esta medida los investigadores puedan recolectar más elementos para avanzar en otras medidas.De acuerdo a las fuentes consultadas, en caso de no sentirse preparadas psíquica y emocionalmente para declarar ante el fiscal Fernández, se evaluará la posibilidad de que sus testimonios sean tomados mediante Cámara Gesell.En paralelo a esto, aún se espera que al juzgado lleguen las conclusiones completas de los estudios médicos que se le practicaron a la víctima, como así también la toma de muestras realizadas a una gran cantidad de prendas de vestir secuestradas.Además, se aguardan por las imágenes de cámaras de seguridad de distintas avenidas de la localidad, elementos que tienen como objetivo reconstruir el recorrido que realizaron los presuntos agresores, desde el denominado “after” hasta el departamento de la víctima.Por otra parte, la Justicia ordenó una serie de exámenes para determinar también si la víctima tenía rastros de algún estupefaciente o alcohol.Por último, para la semana próxima también se espera la toma de testimoniales a varios conocidos de la denunciante que también estuvieron en la mencionada reunión social.De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el sábado pasado la víctima y sus amigas estuvieron en una cerveteca de la localidad hasta las 3 de la madrugada, cuando los dos jóvenes ahora denunciados pasaron a buscarlas en un automóvil para llevarlas a una after que aparentemente ellos habían organizado.Las dos amigas estuvieron en ese lugar hasta que ambas comenzaron a sentirse mal. Una de ellas se fue primero y la denunciante pidió para irse a su casa a las 5.30. Esperaron un remís que nunca llegó y allí los dos apuntados se ofrecieron a llevarla.Durante el recorrido hasta su casa la joven denunció que se descompuso y perdió el conocimiento. Desde allí ella no recuerda más nada de lo sucedido hasta el mediodía, cuando despertó en su cama, desnuda, con moretones en el cuerpo y la habitación desordenada.Tras la denuncia realizada, el caso comenzó a ser investigado y a partir del testimonio de varias amigas se estableció que uno de los jóvenes expresó que habían tenido relaciones sexuales entre los tres, pero la víctima no recuerda haber dado su consentimiento para ello, por lo cual en realidad el hecho se trató de una violación y bajo esa figura se enmarca el caso.