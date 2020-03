Recapturaron al reo que no volvió de una transitoria

Martes 10 de marzo de 2020

Matías Sebastián Fernández (27), el interno de la Unidad Penal I de Loreto que estaba como evadido desde el sábado tras no regresar de una salida transitoria, fue recapturado ayer por la tarde y volvió a quedar en manos del personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).De acuerdo a lo consignado por fuentes penitenciarias, la captura del sujeto fue concretada en inmediaciones al cuartel de Bomberos de la localidad de Garupá y el hombre no opuso resistencia al procedimiento.Tras su recaptura, el reo fue llevado hasta la sección Traslado de Internos del SPP donde fue revisado por un médico para constatar que se encontrara en buen estado de salud.Después de ello y tras emitir la correspondiente notificación de su detención al Tribunal Penal Uno de Posadas, el sujeto fue nuevamente trasladado a la cárcel de Loreto donde deberá continuar purgando su pena que se agota a comienzos de 2021.Fernández, condenado a nueve años de prisión por el delito de homicidio simple, se encontraba en la última etapa de su estadía en prisión y desde hace un tiempo había comenzado a gozar del beneficio de las salidas transitorias tras cumplimentar los requisitos establecidos.Fue en esa instancia que el fin de semana había hecho uso de una de sus salidas por 12 horas y debía regresar al penal el sábado a las 20, pero no lo hizo y de inmediato el personal penitenciario notificó lo sucedido.Ello derivó en la emisión del correspondiente alerta a las distintas dependencias policiales y fuerzas de seguridad de la zona para dar con el sujeto.El hecho que llevó a Fernández a la cárcel ocurrió el 31 de diciembre de 2011 en la localidad de Bonpland, donde asesinó a cuchilladas a un compañero de tragos identificado como Luis Lodrivez (46).