Recapturan a otros dos fugados de la cárcel de Pedro Juan Caballero

Jueves 23 de enero de 2020

Dos de los 76 presos fugados de una cárcel en Pedro Juan Caballero, en el este de Paraguay, fueron arrestados ayer y otro se entregó, con lo que sumaban nueve los recapturados, mientras el Senado propuso la declaración del estado de sitio en la zona donde se produjo la evasión.

Mientras tanto, la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, de quien depende jerárquicamente el sistema penitenciario, dijo que no irá a Pedro Juan Caballero “por seguridad”, pese a que la fiscal que investiga el caso, María Irene Álvarez, le reclamó más acompañamiento, en medio de un virtual enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Ministerio Público.

La Policía Nacional informó que dos de los evadidos fueron aprehendidos en horas de la tarde en una chacra a 10 kilómetros de Pedro Juan Caballero, después de que ayer a la mañana se entregara otro de ellos, quien confesó detalles de la fuga.

“Todos salimos el mismo día, el domingo; muchos salimos por el túnel y por el frente salieron muchos también; los peces gordos salieron por el frente y tuvieron quien les buscara”, reveló ese recluso, identificado como Javier Benítez Vera, según el diario asunceño ABC Color.

En la madrugada del domingo, 76 presos que se alojaban en un pabellón destinado a miembros de la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC) escaparon de la cárcel de Pedro Juan Caballero, la capital del departamento Amambay y fronteriza con Brasil.

Pérez afirmó entonces que habían huido a través de un túnel que fue hallado por las autoridades y el ministro del Interior, Euclides Acevedo, sostuvo que salieron por la puerta del penal y el ducto fue “una pantalla” para ocultar la supuesta complicidad de los agentes penitenciarios.

Benítez Vera aseguró que no pertenece al PCC y que escapó porque, si bien no estaba al tanto del plan de fuga, “sobre la hora abrieron y dijeron ‘Vamos, vamos’”, y explicó que se entregó “porque ya no da gusto estar en la clandestinidad, en el monte”.