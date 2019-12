Rebajarán un 8% el precio de los remedios y estarán congelados hasta el 31 de enero

Martes 17 de diciembre de 2019

En cifras 350% Es el alza en el valor que sufrieron los medicamentos en los últimos cuatro años. Los aumentos se intensificaron como consecuencia de la devaluación.

En el afán de reducir los impactos de la crisis, el gobierno nacional fijó una baja en los valores de los medicamentos del 8%.La medida, que corresponde a uno de los planteos que realizó el presidente Alberto Fernández tras su asunción, se concretó ayer en horas de la tarde, tras un encuentro que mantuvo con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García. En la misma línea, anunciaron que el precio de los medicamentos estará congelado hasta el 31 de enero, en un lapso de 50 días y los valores corresponden a los establecidos el 6 de diciembre.Se trata de un alivio para una parte de la economía local, ya que los fármacos, durante la administración de Mauricio Macri, alzaron más del 350%, que se intensificaron como consecuencia de la devaluación.En horas de la tarde, el gobierno nacional anunció la rebaja del 8% en los precios de los medicamentos, como así también fijó un congelamiento en los valores por un lapso de 50 días.La decisión fue luego de una reunión que mantuvieron el presidente Fernández y el ministro de Salud, González García.Desde la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) se anunció a su vez que se “ha recomendando a sus asociados una rebaja del 8 por ciento en los precios de los medicamentos de todos los segmentos, tomando como referencia el precio publicado de venta al público del viernes 6 de diciembre”.También se pidió un compromiso de mantener dichos precios sin variaciones hasta el 31 de enero.“Le hemos pedido de urgencia a la industria que tenga en consideración una rebaja masiva para todos los medicamentos y sé que están trabajando intensamente. No puedo decir nada más porque lo deberán anunciar ellos”, había manifestado la semana pasada el flamante ministro de Salud.E insistió: “Lo que le hemos pedido a la industria de los medicamentos es que la rebaja sea estable que dure por unos meses” con el objetivo, según indicó el funcionario.En otro orden, Ginés se refirió al problema del costo de los medicamentos importados son “casi una extorsión para el Estado porque no los puede pagar nadie que no sea el Estado”.“Estamos hablando con todos los países ya que es un problema que afecta a todo el mundo señaló el ministro. Aprovecho la ocasión para comentar que cuando la asunción del presidente Alberto Fernández habló con el secretario de Salud de los Estados Unidos quién le manifestó “que tenía problemas con los precios de los medicamentos y cuán enojado estaba el presidente Trump por esto, si Trump está enojado, ¡que nos queda para nosotros!”, dijo Ginés.Respecto a los medicamentos para jubilados recordó que el convenio especial es un 30%. más barato de los medicamentos. Y, reconoció, que están estudiando el poder brindarlo de manera gratuita. Concluyó afirmando que “lo que pase con los medicamentos va a incluir a los 40 millones de argentinos, no solo los 5 millones de jubilados, afirmó Ginés.Tras conocerse la medida, El Territorio se comunicó con referentes del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia, quienes afirmaron que “la noticia la conocimos a última hora de anoche y estamos analizando los impactos de la medida que tomó Nación”.Asimismo, esbozaron que “se trata de una medida que será clave y el impacto real se notará en los próximos días en las farmacias de la provincia”.La medida anunciada desde Nación se produce tras los fuertes incrementos que sufrieron los medicamentos entre 2015 y 2019.Según relevaron desde la Confederación Farmacéutica Argentina (Cofa), los valores de los fármacos alzaron 355 por ciento. El mayor alza fue de casi el 100 por ciento, que se produjo entre abril de 2018 y agosto de 2019, como consecuencia de la fuerte devaluación que sufrió el peso argentino, esbozaron desde la entidad.