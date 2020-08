Reapareció Jimena: “Está todo bien, no hay ningún lío”

Martes 4 de agosto de 2020

Jimena Barón es bastante activa en sus redes sociales y suele compartir muchas fotos y videos de su vida cotidiana. Durante la cuarentena, volvió a convivir con Daniel Osvaldo por pedido de su hijo Morrison. Casi como si fuera una novela, mostraba el día a día de su vida familiar, sin embargo de repente dejó de publicar contenido y generó una gran preocupación de sus seguidores. Su último posteo fue para pedir que la votaran a La Cobra como canción del año en los premios Gardel.Este silencio de parte de la actriz y cantante despertó rumores de una nueva crisis con el futbolista. En medio de este contexto, la intérprete de La Cobra fue sorprendida por un cronista de la revista Paparazzi mientras caminaba por la calle.Al principio saludó de manera amable cuando vio la cámara, aunque rápidamente manifestó que no tenía ganas de hablar: “Perdón, me tengo que ir...”. Cuando el periodista le comentó que sus seguidores estaban preocupados por su silencio, ella respondió: “Estoy bien, no se preocupen. Estoy re bien. Por suerte, no tengo ningún problema familiar”.Aunque Jimena seguía caminando a toda velocidad, respondió algunas preguntas sobre su relación con el cantante de la banda de rock Barrio Viejo. “¿Con Daniel cómo están?”, le consultaron. “Nada para decir, está todo bien”, aseguró sin dar muchos más detalles. Tampoco quiso hablar sobre el alejamiento del jugador del club Banfield. “No tengo ni idea. No hablé. No hay ningún lío. A veces es lo que arman pero no hay ningún lío”, señaló.