Realizan una campaña 'Conductor Designado' en Apóstoles

Jueves 19 de diciembre de 2019 | 22:45hs.

Desde el departamento de tránsito, dependiente de la municipalidad de Apóstoles, se inició la campaña “Conductor Designado” destinado a la prevención de siniestros viales, con la finalidad de evitar la ingesta de alcohol por parte de los conductores.





En rueda de prensa el jefe de Tránsito declaró “nosotros habíamos charlado con la intendente María Eugenia Safrán hace algunos meses atrás sobre la campaña de Conductor Designado. Estamos muy sobre las fiestas en este momento pero nosotros estamos largando esta campaña una semana antes concientizando a la gente que no tome alcohol en estas fechas, que designe a alguna persona en los grupos que se comprometa a no tomar alcohol, así cuidamos a nuestros seres queridos y a nuestros vecinos” afirmó el funcionario municipal que, consultado por el recibimiento de los conductores ante la propuesta agregó “los conductores la respuesta es buenísima, la gente está aceptando y está muy contenta” destacó Jorge Rodríguez.







El secretario de Gobierno también estuvo presente en la campaña manifestó “este es un lineamiento claro de la intendente de la ciudad de Apóstoles, estar cerca de la gente no solo de participar sino hacerlos partícipes de la idea que tuvo Jorge con salir a concientizar y que uno de los primeros actos de gobierno con María Eugenia y el área de Tránsito ; después de esto se vienen capacitaciones, charlas en los colegios y muchas ideas que tenemos que llevar al territorio, siguiendo esta línea clara de María Eugenia de cuidarnos entre los vecinos, que participen, que se vayan sumando y como dice la campaña del conductor responsable y el que toma por favor que no conduzca que cuidemos la vida del prójimo, que nos cuidemos entre nosotros y festejemos bien y que no estemos lamentando el 25 o el 1° algún accidente grave” sostuvo Gastón Casares.







En el operativo se encuentra afectado todo el personal del Departamento de Tránsito, desde donde se adelantó que tienen la idea, en un futuro, de premiar a los conductores que se comprometan con esta campaña, como así también, afirmaron que se continuará realizando a lo largo de todo el año con un equipo realmente comprometido con la sociedad.