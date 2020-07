Real Madrid se coronó campeón de la Liga de España

Jueves 16 de julio de 2020 | 18:28hs.

¡Campeón el Real Madrid! Después de dos años de hegemonía barcelonista -en lo que a La Liga respecta-, el equipo de la capital española volvió a alzarse con el título. Y otra vez lo hizo de la mano de Zinedine Zidane, la leyenda que tiene este conjunto madridista que con él al mando ha ganado 11 títulos, dos de ellos de Liga.El tremendo raid que el Merengue metió después de la pandemia, sumando todos y cada uno de los puntos que disputó en estos diez partidos, hizo que sobrepasara la línea del Barcelona, que le había quitado la punta en la fecha anterior al parate obligado por el Covid-19. Arrancó dos puntos abajo en la reanudación y se coronó este jueves, a falta de una jornada todavía, con siete más que el equipo de Messi. Una verdadera máquina.Benzema marcó los goles que le aseguró el título. Fueron los del triunfo por 2-1 sobre el Villarreal, que pese a demostrar ser un muy buen equipo no pudo hacer mucho ante este Real Madrid que no para de ganar. Para Karim, además, fueron dos tantos importantes, ya que con ellos alcanzó los 21 en la temporada liguera y acortó a dos la distancia con Messi, pichichi con 23.Pero no sólo adelante se destacó el Madrid. También se lució atrás, en la faz defensiva, donde una férrea línea de cuatro comandada por Sergio Ramos convirtió a Courtois, de excelente temporada, en el arquero con la valla menos vencida del torneo con apenas 23 goles en contra en 37 juegos.Para las estadísticas quedó el descuento de Iborra, que un rato después de haber marcado se perdió dos veces el empate, ambas en la misma jugada.Firme atrás, letal adelante, el Merengue consiguió en la etapa final de la Liga lo que siempre buscó: el 34° título.