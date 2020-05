“Readaptamos el sistema triage y dividimos el hospital en sectores”

Martes 12 de mayo de 2020

Por Griselda Acuñainterior@elterritorio.com.ar

El contagio de Covid-19 en el personal de salud, en su mayoría del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro, puso en el centro de la escena los elementos de protección personal (EPP). Teniendo en cuenta que los infectados son del laboratorio del pediátrico, la dependencia fue cerrada para desinfección el 29 de abril y su reapertura no tiene fecha fija, sino que recién se dará cuando la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública lo determine.La cartera sanitaria local ponderó la semana pasada el trabajo del nosocomio, destacando que fue uno de los primeros en ajustarse a las normativas y protocolos de la pandemia. Los médicos y enfermeros representan la primera línea de combate de esta enfermedad que no tiene vacuna y causó estragos en países como España, Italia y ahora en Brasil.“Estamos trabajando con protocolo de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El hospital está dividido en dos sectores, sector Covid y sector no Covid. Cuando disparamos un protocolo de sospecha, un caso respiratorio, se le entrega barbijo al paciente y al familiar”, sostuvo, en diálogo con El Territorio, el director de Pediatría, Gustavo Puentes.“En terapia intensiva tenemos la misma división, pacientes Covid con ocho camas, que no están siendo ocupadas, y otro sector para pacientes con otras dolencias”, señaló.Agregó: “Trabajamos ya hace un tiempo largo en todo lo que es nuestro personal. Lo que es un triage y todo eso lo teníamos diagramado”.El triage consiste en un método de selección y clasificación de pacientes empleado en la medicina de emergencias y desastres. Evalúa las prioridades de atención, privilegiando la posibilidad de supervivencia del paciente.“Readaptamos el triage, primario y secundario. El primario es para el respiratorio y luego está el nivel secundario, que es en el que el médico determina si es paciente es sospechoso. En caso de ser sospechoso, se lo lleva a un lugar de aislamiento. Por otro lado, el que consulta por dermatitis, por ejemplo, va a otro lugar de consulta”, explicó Puentes.“El personal de salud esta adelante de todo y tenemos que ser conscientes del peligro que asumimos, tenemos que armarnos de elementos que nos protejan a nosotros y a los que queremos. Siempre uno querrá más, pero hay que entender que existe un protocolo para lugar de circulación”, indicó el médico respecto de la distribución de los EPP.“Con respecto a todo lo que es EPP, los tenemos y se están usando de determinada manera. Para cada sector del hospital donde haya circulación, hay elementos que son diferentes: máscaras faciales, camisolines, guantes. Hay protocolos por sección para mantenerlos comunicados entre todos, para saber en qué momento reponer en forma diaria. Buscamos maximizar las situaciones y la entrega de elementos que recibimos desde Salud Pública”, insistió.“Todos los profesionales se manejan con protección ocular. Cuando aislamos al paciente, agregamos botas, guantes, mameluco y otros elementos de mayor seguridad. Y cuando se confirma el positivo el nivel de protección va en aumento. La toma de muestras estamos vestidos con un nivel de protección que se usa en España, Estados Unidos, hemorrepelente, guante, mascarillas faciales, barbijo N° 95 y se toma la muestra”.Consultado sobre si recibió algún reclamo formal de parte de trabajadores del nosocomio, contó que el personal de enfermería autoconvocado, del área crítica, manifestó en una nota con fecha del 4 de mayo su preocupación sobre la calidad de determinados elementos de bioseguridad, lo cual fue considerado y resuelto. “Lo hablamos y lo solucionamos”, aseguró Puentes y añadió: “Todos los hospitales del mundo comenzaron a buscar sus errores para maximizar sus fortalezas”.Respecto de la reapertura del laboratorio del Hospital de Pediatría, señaló: “Sigue cerrado, aunque está funcional, desinfectado y operativo, estamos esperando que Epidemiología libere de su aislamiento al personal que esta cumpliendo la cuarentena”.“En este momento no tenemos cirugías programadas, la internación ha disminuido, de 89 a 95 pacientes diarios hay 32 pacientes internados, algunos en emergencia”, señaló el director de Pediatría.“Trabajamos con un número de consultas diarias de entre 250 y 300 y hasta 400 pacientes en momentos críticos y en este momento nos manejamos con un promedio de 70 consultas diarias, los chicos febriles vienen con síndromes gripales. De esas consultas, los respiratorios son diez casos por día. Al no tener escuelas, y ante el confinamiento, hace que los virus disminuyan considerablemente" analizó el especialista.