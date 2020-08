Reacción heroica

Jueves 13 de agosto de 2020

París Saint Germain, con los argentinos Mauro Icardi y Leandro Paredes pero sin Ángel Di María por suspensión, venció en tiempo de descuento 2 a 1 a Atalanta, con Alejandro “Papu” Gómez y José Luis Palomino, en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa que se completará con un formato inédito en Lisboa, Portugal.Los franceses perdían por el gol de Mario Pasalic en el primer tiempo, hasta que aparecieron Marquinhos y Eric Choupo-Moting en los últimos minutos y dieron vuelta la serie. Alejandro Gómez, que salió lesionado, y Mauro Icardi fueron titulares y José Luis Palomino y Leandro Paredes ingresaron en el complemento.El equipo de Bérgamo, sensación de Europa en la última temporada, se puso en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo con un remate del croata tras una jugada con una serie de rebotes que lo favorecieron y sorprendían al poderoso equipo parisino.Los de Thomas Tuchel, con un Neymar encendido pero impreciso a la hora de definir, fueron presionando y metiendo a su rival en el arco, y cuando parecía que la victoria de Atalanta era un hecho, apareció Marquinhos dentro del área para empujar la pelota tras un centro del crack brasileño. Para colmo, dos minutos más tarde, ya en el tiempo agregado por el árbitro, una pase filtrado de Neymar a Kylian Mbappé, que ingresó la última media hora, centro atrás del joven y Chuopo-Moting marcó el gol que decretó la victoria.El crack brasileño Neymar, clave en Lisboa, se mostró convencido de que su equipo llegará a la definición del certamen.“Nada me detendrá de pensar que llegaremos a la final”, aseguró Ney.El brasileño, además, dijo que “jamás” pensó en la eliminación en el choque de ayer, aunque fue sobre el final del encuentro que el conjunto francés pudo dar vuelta el resultado.“Fue duro pero somos un gran equipo, una familia. Era imposible pensar que habríamos sido eliminados”, agregó Neymar en diálogo con RMC, según reprodujo la agencia de noticias italiana Ansa.De esta manera, el PSG sigue en carrera en Lisboa y espera por su rival en la semifinal, que saldrá del ganador del cruce entre Atlético de Madrid, conducido por el argentino Diego Simeone, y Leipzig, que se enfrentarán hoy desde las 16.El programa de cuartos de final de la Champions seguirá el viernes con Barcelona-Bayern Munich, mientras que el sábado se disputará Manchester City-Olympique Lyon, todos en Portugal.Ayer el Fútbol Club Barcelona informó que un futbolista de su plantel profesional dio positivo de coronavirus tras las pruebas PCR realizadas el martes a los nueve jugadores que hoy iniciaban la pretemporada y que no fueron citados para viajar a Lisboa para disputar el Final 8 de la Champions League.Según informa el diario catalán Mundo Deportivo, se trata del defensor francés Jean Clair Todibo, quien quedará aislado en su domicilio y por ahora no empezará los entrenamientos.Aunque el club no dio a conocer la identidad del jugador, pero luego se filtó su nombre, informó que el afectado es asintomático, se encuentra bien de salud y está aislado en su domicilio.“Hola a todos, os informo que he dado positivo por Covid-19, soy asintomático y me encuentro bien. Estoy en casa siguiendo el protocolo sanitario adecuado, tengo muchas ganas de volver a los entrenamientos, pero ahora toca quedarse en casa hasta pasar el virus”, publicó Todibo en su cuenta personal de Twitter.