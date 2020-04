Reabren las casas de electrodomésticos y tarjetas de crédito solo para cobrar cuotas y por número de DNI

Domingo 12 de abril de 2020 | 21:33hs.

Las principales cadenas de electrodomésticos, cooperativas de crédito y entidades que otorgan préstamos personales también abrirán desde mañana lunes, pero sólo para cobrar cuotas, confirmó el Banco Central.Los denominados "proveedores no financieros de crédito" podrán atender en sus casas operativas en función del dígito en que termina su DNI (personas humanas) o dígito verificador de su CUIT (personas jurídicas), previa asignación de turno, indicó el BCRA.Será únicamente para aquellos inscriptos en el correspondiente registro habilitado por la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.Así, empresas como Frávega, Garbarino, Musimundo, Ribeiro, Cetrogar o financieras como Credencial, Cencosud, Credimas, Corefin, Crediser y Tarjeta Naranja, entre otras, abrirán este lunes 13 para cobrar a quienes tengan que pagar sus créditos, cuyo DNI termine en 0 y 1. El horario de atención será de 8 a 14.El martes 14 atenderán a los que tengan DNI terminado en 2 y 3, y así sucesivamente, hasta el viernes 17, que será el último día que abrirán para cobrar las cuotas de los créditos personales.Las personas tienen que pedir previamente un turno por teléfono, correo electrónico o el portal de Internet de la empresa donde deben pagar la cuota de su crédito personal, que le asignará un turno y la sucursal a la que debe concurrir.Es que todas las sucursales de las cadenas de electrodomésticos seguirán cerradas para las ventas de productos electrónicos, que están canalizando por teléfono e Internet y entregan por delivery.La apertura para el cobro de cuotas de créditos personales fue dispuesta por el Banco Central (BCRA), para aquellas "empresas de alcance nacional que comercializan tecnología y electrodomésticos" y que están encuadradas dentro del registro de Proveedores No Financieros del BCRA.Todas las sucursales tendrán que tomar "estrictas medidas y respetar los protocolos de higiene" para la seguridad de todos los que acudan a pagar sus créditos personales y para los trabajadores de las cadenas de electrodomésticos, según estableció el BCRA.Durante la primera hora de atención en las sucursales tendrán prioridad los mayores de 60 años y los grupos considerados de riesgo.Desde una de esas empresas señalaron que "la apertura de las sucursales es sólo para el cobro de cuotas de créditos personales, pero no para la venta de productos electrónicos, ya que está prohibida la venta en sucursales por la cuarentena establecida por el gobierno".