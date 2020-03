Reabren cinco Ferias Francas de Posadas pero con restricciones

Jueves 26 de marzo de 2020 | 13:30hs.

Desde la Municipalidad de Posadas en conjunto con el ministerio de Agricultura Familiar de la provincia y de acuerdo a la decisión adoptado por Gobierno Provincia sobre la Emergencia Epidemiológica y Sanitaria resolvió abrir las cinco Ferias Francas pero con restricciones.Los días sábados funcionarán las ferias de Villa Cabello (50 puestos máximo), Itaembé Miní (40 puestos máximo) y Miguel Lanús (30 puestos máximo). Mientras que los domingos funcionarán las ferias de la Chacra 32-33 (30 puestos máximo) y Santa Rita (40 puestos máximo).Durante la cuarentena obligatoria los feriantes deberán cumplir con un protocolo para su funcionamiento:- Las Asociación de Feria Franca deberá presentar el listado de productores habilitados a participar respetando los cupos máximos. Los mismos deberán ser remitidos al Ministerio de Agricultura Familiar y Municipalidad de Posadas de acuerdo a los requisitos que las instituciones determinen.- Traslado de los feriantes al lugar de venta en vehículos: queda autorizado como máximo 2 (dos) personas, respetando las distancias entre el conductor, su acompañante, y los alimentos para evitar contacto directo y peligro de propagación al manipular los mismos.- Durante la circulación de vehículos por excepción, contar con la posesión material del Carnet de Feriante, o en su defecto la Declaración Jurada expedida por el Ministerio de Agricultura Familiar de la Provincia, para ser exhibida ante las autoridades que lo requieran.- Queda autorizado solamente la venta de productos alimenticios, solicitando al feriante que no cumpla con esta medida se retire de la feria, quedando prohibido su ingreso y continuidad de venta.- Los feriantes deben mantener la distancia de 1 (un) metro entre cada puesto ferial.- Todas las ferias deberán tener un ingreso y salida individual, con sentido único de circulación para el público asistente.- Los pasillos de tránsito deberán tener 3 metros de ancho de libre circulación y reubicar los cajones excedentes detrás de las mesas de venta.- Arbitrar los medios necesarios y, conforme a la dimensión de cada feria, tomar las medidas necesarias para evitar la aglomeración de personas.- En cada puesto ferial, no debe haber más de 2 (dos) feriantes, quedando prohibida la presencia de menores de edad en los mismos.-Deberán usar ropa clara, mangas largas (camisas, pantalones o polleras), medias y zapatos cerrados.- Es obligatorio el uso de barbijos y guantes de látex en los puestos de venta, con el fin de garantizar la salud de los consumidores.- Fomentar acciones de aseo en el horario de venta consistentes en el lavado de manos del feriante, según las recomendaciones debidas. Cada feriante deberá contar con un kit de higiene personal que contenga jabón, toalla de mano y almohadillas húmedas para el uso de billetes y bolsas, alcohol en gel y repelentes. Cada Stand debe contar con un balde con agua con lavandina diluida para que se puedan lavar las manos.- Comunicarse con el presidente de su Asociación respectiva, a los fines de determinar el horario de su llegada que no podrá ser antes de las 5 hs, para evitar aglomeración en el acceso de descarga de los alimentos.- Los tachos o contenedores de descarte de alimentos, deben estar ubicados afuera del predio, y cada Asociación debe articular con el municipio la limpieza del mismo.- La Asociación se responsabiliza de los sanitarios de los predios, garantizando agua y jabón para el lavado de manos de feriantes y consumidores.Por otra parte, los consumidores que asistan a las ferias también deberán cumplir una serie de normas:- Con el objetivo de evitar la aglomeración de personas se extenderá el horario de atención de 6 a 13 hs y podrán acercarse aquellos de proximidad con la feria habilitada.- Asistir como máximo 1(una) persona por grupo familiar para evitar la aglomeración.- Los consumidores deberán mantener una distancia de 1,5 metros entre personas.- Se aconseja a la población de riesgo evitar asistir a las ferias.- No asistir con niños y niñas menores a 12 años a realizar las compras.