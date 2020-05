Ratificaron que el cierre del canje de deuda será el 2 de junio

Martes 26 de mayo de 2020

Francia apoya la reestructuración El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ratificó ayer a Alberto Fernández, el “apoyo” de su país en las negociaciones “para reestructurar la deuda” externa, y le envió sus felicitaciones y las de todo el pueblo galo al conmemorarse un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

En una carta enviada a Fernández, Macron reafirmó su “deseo de profundizar las relaciones franco-argentinas en el contexto de la actual crisis de salud, sin precedentes en su intensidad y sus consecuencias económicas y sociales”, se informó.

A pesar del feriado del 25 de mayo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y sus principales asesores se mantuvieron a pleno con diversos contactos con los representantes de los acreedores externos, continuando las gestiones por la reestructuración de la deuda, al tiempo que se ratificó que la operación de canje propuesta cerrará definitivamente el 2 de junio.Así lo aseguraron al sitio Perfil fuentes del gobierno nacional, quienes subrayaron que ya no habrá más postergaciones para cerrar el capital de la reestructuración de la deuda, con la fecha ya establecida del 2 de junio para la finalización de la misma, en tanto que el 3 de junio se brindará la información respectiva.Paralelamente, las mismas fuentes aseguraron que desde el mismo comienzo de la semana, a pesar del feriado, el ministro Guzmán y sus principales asesores continuaron trabajando, abocados a las gestiones con los representantes de los fondos de inversión, a fin de seguir puliendo “detalles” que puedan acercar las posturas entre las partes y así terminar de cerrar hacia la fecha límite un acuerdo con los acreedores externos.El sitio Infobae, en tanto, aseguró que Guzmán mejoró un diez por ciento su propuesta inicial. Pasó de 40 dólares de Valor Presente Neto (NPV), a un promedio de 45 dólares de NPV por cada lámina de 100 dólares.“Les quiero decir que no era intención de este ministerio llegar a este número. Se trata de una decisión política”, habría dicho el ministro de Economía, acorde a la información aportada por uno de los bonistas que participó de las negociaciones.Los fondos de inversión analizaron la oferta mejorada de Guzmán y replicaron que no alcanzaba. Ahora, en plena negociación, esos bonistas de Wall Street exigen un promedio de 53 dólares de NPV sobre 100 de cada título soberano.La distancia entre las puntas aún es importante: 45 de NPV ofrece Guzmán versus 53 de NPV que replican los bonistas bajo legislación extranjera.Esta diferencia de ocho dólares, esencial para llegar a un acuerdo, paralizó las negociaciones del fin de semana (sábado y domingo). Guzmán habló con el presidente Alberto Fernández en Olivos, y ahora ambos esperan que los acreedores privados vuelvan a avanzar en la negociación.Además del Valor Presente Neto (VPN) de los títulos soberanos, estas son las diferencias que aún separan al gobierno de los Fondos de inversión:1. Plazo de gracia. Guzmán se mantiene en tres de años de plazo de gracia.2. Intereses del cupón. El ministro no se mueve del 0,5 anual a partir de noviembre de 2023.3. Los pagos que caerán en default en 2020. Son aproximadamente 3.500 millones de dólares. Guzmán quiere incorporarlos la reestructuración. Los bonistas exigen cobrarlos en los plazos previstos en cada emisión de los títulos. Por ejemplo: si se cierra la negociación, Argentina debería abonar los 503 millones de dólares de los bonos Global que ya están en default desde el 22 de mayo.Guzmán no está negociando en soledad. Alberto Fernández conoce cada detalle de la pulseada con los fondos y aguarda su momento para entrar a escena. El presidente ya sabe que BlackRock, Pimco, Fidelity y Ashmore amenazan con “acelerar” el default y demandar a la Argentina en los tribunales de Manhattan, si no se cumplen sus expectativas económicas y financieras.Pero Fernández considera que los acreedores privados aún están “blufeando” (mintiendo, en la jerga del poker) y juega con los tiempos que le dio la extensión de la oferta oficial. Este plazo vence el próximo 2 de junio, un margen suficiente para que el jefe de Estado se siente en la mesa de negociación y cierre un deal equilibrado entre ambas partes en litigio. Será otra semana tensa.