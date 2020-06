Ratifican que debe aplicarse los descuentos en planes de ahorro

Miércoles 17 de junio de 2020

Con bocinazos y movilización por diferentes puntos de Posadas, un grupo de ahorristas manifestó su rechazo por la resolución general 14/2020 de la Inspección General de Justicia (IGJ) que, entre los principales puntos, ofrece una propuesta de diferimiento en el pago de las cuotas para apaciguar los impactos de las subas, que en algunos casos alcanzaron el 300%.

Asimismo, señalaron que se ratificó la vigencia de la medida cautelar que promovió el juez federal José Luis Casals en noviembre pasado, que ordenó retrotraer los importes de las cuotas a los fijados en abril de 2018. Y, al mismo tiempo, indicaron que se emitió una ampliación de la resolución emitida, que exige a las firmas automotrices aplicar ese descuento desde junio.

En diálogo con El Territorio, Marcelo Mascarino, referente de los autoconvocados, contó que “el motivo de la movilización tuvo que ver con la comunicación a las ahorristas sobre las novedades que hubo en las causas en los últimos seis meses y nuestro rechazo a la decisión del IGJ, porque no estamos de acuerdo con el diferimiento sino que tienen que haber descuentos en las cuotas”.

En este sentido, precisó que se comunicó a los damnificados sobre los avances en las causas.

“Con el levantamiento de la feria judicial, accedimos a la confirmación de la resolución de Casals ampliada, la primera tenía algunos huecos de los que algunas firmas se agarraron para no acatar la medida”, dijo.

Luego agregó que esa decisión incluye el descuento en los valores de los planes desde este mes, ya que, según señaló, hay firmas que hasta el momento no retrotrajeron los importes a abril de 2018. Es que desde ese mes se registraron fuertes subas en las cuotas como consecuencia de la devaluación.

“Una vez que entró en vigencia la cautelar, hay algunos que continuaron con las demandas que en todo el distrito Sur, por lo que se notificaron un total de 2.000 expedientes; otros no lo hicieron porque renunciaron a los beneficios, que fueron unos 100. Ahora, la nueva decisión abarca a todos los tomadores de planes de ahorro y, con esto, las empresas no tienen excusa como para no acatar la decisión”, expresó Mascarino.

Así, “se ratifica la vigencia de la cautelar, que en ningún momento cayó”, enfatizó el referente del movimiento.

Además, subrayó que también por decisión de la Fiscalía General de la Nación, los litigios deberán efectuarse en el Juzgado Federal que emitió la orden, es decir, en Posadas. “Lo que terminó haciendo la Justicia fue atender a nuestro pedido y determinó que los litigios tienen que hacerse en Misiones y no en Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). Es un paso importante porque muchas de las firmas querían que los reclamos se hicieran en Caba y eso resulta imposible, más aún en estos tiempos de confinamiento”.

Por otra parte, reiteró el rechazo en cuanto a la decisión de IGJ que “lo que termina haciendo es extender la agonía de pagar más tiempo el plan. El diferimiento no es lo mismo que el descuento que logramos hace unos meses con un fallo que marcó precedentes en el país”.



Reclamo

Las quejas por las subas de hasta el 300% se iniciaron en febrero del año pasado, con movilizaciones en diferentes puntos de Posadas. Por la magnitud, los reclamos también se efectuaron en otros municipios de la tierra colorada.

En noviembre, el juez Casals dio lugar a una cautelar colectiva y ordenó retrotraer los precios de las cuotas a los estipulados en abril de 2018. Sin embargo, el mes pasado, los autoconvocados afirmaron que algunas firmas automotrices no acataron la medida, por lo que procedieron a efectuar denuncias penales por incumplimiento.

“La única empresa que cumplió bien la medida fue Volkswagen, el resto ha incumplido o lo hizo parcialmente”, señaló Mascarino.

Al mismo tiempo, precisó que hay doce proyectos de ley en el Congreso para regular la actividad en torno a los planes de ahorro en el país.