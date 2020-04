Rampolla recomienda cuarentena sin sexo

Domingo 19 de abril de 2020

La sexóloga Alessandra Rampolla recomendó “que no se tenga sexo” hasta que pase la pandemia de Covid-19.“La muestra de amor en tiempos de pandemia y coronavirus es asegurarse de no infectarte”, afirma la comunicadora y escritora.Rampolla pasa la cuarentena en Buenos Aires, junto a su perra Lola Milagros Lady Gaga, y confiesa que tiene su corazón en Puerto Rico, donde está su familia.No es la primera vez que una situación de fuerza mayor la obliga a aislarse junto a su mascota. La sexóloga más famosa de Latinoamérica vivió de cerca la catástrofe del Huracán María, en 2017. Entonces, pasó más de seis semanas recluida en su departamento en la isla. “Fue mucho peor porque no había agua, electricidad; fue terrible. Pero incluso en esa ocasión, cuando salía al restaurante de la esquina a buscar alimento, me sentaba a hablar con el dueño, le daba besos a la gente. Una cuestión de cercanía humana...”, dice. Y lamenta: “Creo que va un mes que no le doy un abrazo a nadie”.“Estoy acostumbrada a estar sola porque viajo mucho por trabajo, pero es muy fuerte sentir este tipo de distancia. Por más que la tecnología ayude tanto. Pero es necesario. Así que aquí estamos, bregando como todo el mundo, haciendo lo que hay que hacer porque no tenemos otra.En tanto, sobre el contacto sexual en tiempo de aislamiento social expresó que “mi recomendación es que no se tenga sexo hasta que esto pase. La sexualidad igual se puede explorar, se puede compartir, se puede disfrutar sin contacto físico. Con la masturbación, con muchos juegos, con la tecnología, con el sexting para quien se anime. Old school, bien retro, con la llamadita hot por teléfono, que no te toman fotos ni captura de pantalla y están un poquito más resguardados. Fortalecer ese músculo de la imaginación, de la verbalización”.