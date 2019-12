Raíces navideñas

Domingo 22 de diciembre de 2019

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

Entre tradiciones antiguas de distintos orígenes, fe (con aristas religiosas y no tanto), cada familia adaptó la Navidad a su manera. La celebración mundialmente más abarcativa, es sin dudas una oportunidad. Oportunidad de volver a pensarnos, mirarnos, acompañarnos. Así, la reflexión nos lleva inevitablemente a la acción y dar y recibir es uno de los primordiales ejes de las fiestas de fin de año.Por eso, en tiempos de crisis económicas, desiluciones políticas, contaminación, excesos, el espíritu navideño se eleva y pretende arrojar luz, al menos por un tiempo, sobre nuestras vidas. Campañas solidarias por doquier, conciencia ciudadana y ecológica, vuelta a lo artesanal, a valores más profundos y altruístas son los que se destacan en esta época, también en Misiones, como en el resto del mundo.Desde una pequeña ciudad de la Tierra Colorada, por ejemplo, lo que parecía una simple iniciativa de decorar las calles, se convirtió en un boom turístico que copa las redes, llama a repensar el destino de nuestros residuos y a trabajar en conjunto. Además, no sólo la Navidad reluce en Capioví, sino que se sumaron otras fiestas al calendario y para ello se trabaja arduamente todo el año (página 5).En la misma línea, los regalos son reversionados con una mirada más armónica con el ambiente. “Es increíble la cantidad de plástico que se desperdicia en la industria de los juguetes”, señaló Liliana Cáceres de Nada que perder recicla en página 6. Descartes, enchufes, cables y otros materiales de electrónica también se suman a su gesta papanoelera que como no podía ser de otra manera florece en ferias, espacios que resguardan lo artesanal, lo creativo, eso “hecho con amor” (página 8). “Darles estas opciones tiene que ver con enseñarles de otra manera. Es tratar de formar mejores personas, mejores ciudadanos del mundo”, refirió Agustina Juárez, otra fabricante de juguetes.A su vez, en el afán por celebrar y con la misión de reunirnos, la abundancia de comida es un denominador común que aparece en estos tiempos. Sin embargo, también podemos mejorar, equilibrarnos en este aspecto.Desde Alimendar aportan el granito de tierra misionera para emparejar la balanza y saciar el hambre equitativamente. “Se trata de valorar el plato de comida, fraccionarla, cuidarla, reutilizarla y sobre todo respetarla. Porque valorar el alimento no debe ser un flagelo, sino un acto de amor”, pregonan sus voluntarios (página 7).En definitiva, es que el cambio de paradigma que se repite en cada arista de lo cotidiano, no puede despegarse de lo navideño. Esa imagen casi medieval de ostentación de alimentos, vestimenta, ofrendas costosas, está cada vez más alejada del ideal.Los rituales se renuevan, se resignifican y se vuelven típicamente distintos.“Es una oportunidad para reconciliarse, unirse, tener esperanza y compromiso en que es posible una realidad mejor”, resumió el padre Alberto Barros que postuló como epítetos originarios de Navidad la austeridad y sencillez (página 10).Ensalzar lo importante, recordar la finitud de la vida, quererse, empatizar debería ser un esfuerzo cotidiano, aunque aprovechar el balance navideño y dejar atrás el estrés de todo el año, bien podrían conjugarse como un acierto de hoy.