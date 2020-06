Raíces culturales del racismo

Jueves 11 de junio de 2020



Según sociólogos de la Universidad de Valencia, recién hacia mediados del siglo pasado es cuando realmente el racismo se consolidó en la sociedad humana como un problema político, científico y social. Fue entonces cuando –con la idea de preservar la especie– se recurrió a las más arteras argumentaciones para tratar de establecer jerarquías en la humanidad. Se debatió entonces si los seres humanos proveníamos de una misma especie o de varias. Surgieron las famosas teorías eugenésicas (esterilización de ciertos individuos) que en su mayor parte fueron a concluir que sólo la especie nórdica había de ser considerada la legítima perpetuadora de la especie humana.

Estos científicos –como se sabe– afirman que no hay clasificación de las razas de la que no se cuestione el número o los tipos diferentes de razas que establezca. La principal razón es que no existe la raza judía, la raza gitana, o la raza alemana. Existe la cultura semita, la etnia gitana o la nacionalidad alemana. Una primera conclusión, pues, es que en el tema del racismo lo que menos importa -después de todo- es la raza: la noción de raza es en realidad una construcción mental, y no un antecedente en el racismo. Es el racismo el que ha inventado la raza y no al revés. Esta idea es esencial para entender -psicosocialmente- el problema del racismo.

Este grupo de investigadores desea centrarse en analizar la última etapa del racismo que llega hasta nuestros días y que tiene una peculiaridad intrigante: no se es tan racista en actos individuales, como en actos colectivos o en principios simbólicos. La persona que manifiesta algún acto racista se ampara en decir que no lo hace por su interés individual, ni por su ideología eugenésica o racista. Se niega a que sus actos sean tachados de racistas. Mucho del racismo se ampara hoy en día en que no hace sino reflejar el sentir silencioso de ciertas mayorías, en que es un modo de mostrar la solidaridad con el propio grupo (con la gente del propio país, de la región, del barrio, etc.), para que ellos (los vecinos, los drogadictos, los niños, etc.) no tengan problemas, ilustrando cómo el racismo puede ser analizado como modalidad de relaciones entre grupos.

En los Estados Unidos, en una encuesta de las realizadas por el prestigioso National Opinion Research Center, se encuentra que la opinión de los estadounidenses es mayoritariamente antisegregacionista. Por ejemplo, a la pregunta “¿tendría algún inconveniente en enviar a sus hijos a una escuela en la cual la mitad de los niños fueran negros?”, los resultados muestran que un 80% confesaba en 1999 que no. En el mismo sondeo se observa que también un 77% rechaza que tuviera que haber “leyes para impedir matrimonios entre blancos y negros”; etc.

Pese a esa abundante opinión antirracista, el racismo marca lo cotidiano. ¿Cómo combinar, pues, el hecho de que en su mayoría la sociedad se manifieste antirracista, pero no pasa un día sin que el pueblo gitano, por ejemplo, sufra algún acto racista (niños gitanos a los que no se permite entrar en las escuelas donde van los no gitanos, casas de gitanos que son quemadas, familias de gitanos que por la fuerza son expulsadas de barrios de no gitanos, etc.)? Otro hecho: pese a que en la sociedad se sanciona la discriminación por diferencias étnicas, no obstante, las diferencias económicas y de bienestar social entre etnias o entre autóctonos e inmigrantes siguen siendo obvias.

Estas diferencias –en los Estados Unidos– generan que algunas personas defiendan que el concepto de raza debe ser sustituido por el de estatus o clase. En opinión de los académicos, ese intento no es acertado, puesto que, en realidad, la actitud racista se caracteriza por una doble dinámica: la manifiesta (consciente) y la latente (inconsciente). De este modo, a esa misma mayoría que confiesa no ser racista, le hace falta muy poco para mostrar casi lo contrario: en los mismos sondeos se encuentra una ilustración de lo anterior casi paradigmático; más del 80% decía que no tenía ninguna objeción para enviar a sus hijos a escuelas donde la mitad de los niños fueran negros. Pues bien, a esas mismas personas, en otra parte del sondeo, se les volvía a plantear esa misma pregunta con una ligerísima modificación: en lugar de decirles “la mitad de los niños” fueran negros, se puso como ejemplo una escuela donde “más de la mitad de sus niños fueran negros”. El 82% de los encuestados que en 1992 no ponían objeción alguna, se quedan en un 58% con esta segunda formulación. Igualmente, en las opiniones de 1999, del 80% se pasa al 53%. Subrayan que el “contenido” de la actitud es el mismo en una u otra pregunta: ¿se opone –o no– a la segregación escolar? Lo único (!) que se ha modificado de una a otra es el contexto donde ejecutar dicha segregación (escuelas mitad blancos/mitad negros, frente a escuelas mayoría negra/minoría blanca; para apreciar mejor la “validez ecológica” de uno y otro contexto (téngase en cuenta que la población negra en Estados Unidos no alcanza el 15% de la población total).

El psicólogo G. Gaertner, con un conocido paradigma que permite a los sujetos presenciar una situación de emergencia, ya sea que están solos o bien con otras personas más, mostró también que en la condición “estar solo”, el 100% de los sujetos ayudaba a una víctima tanto si ésta era un blanco como si era un negro. Sin embargo, en la condición “colectiva o estar acompañado”, mientras la víctima era color blanco fue ayudada en un 90% de los casos, y la de color negro sólo lo fue en un 30%.

Las formas de expresarse del racismo han cambiado y se han adaptado al control social, pero el racismo sigue existiendo. ¿Por qué muchos continuamos siendo racistas? ¿Por qué no basta la buena voluntad de este sector social para acabar de una vez por todas con el racismo? ¿Qué tipo de influencia social habría que utilizar para que lo manifiesto deje de ser mera apariencia y sea interiorizado? Son preguntas que hoy vuelven a desafiar la investigación social.