Radiografía del impacto del coronavirus en la provincia - El Territorio Misiones

Domingo 20 de septiembre de 2020

Por María Elena Hipólito sociedad@elterritorio.com.ar





Estiman que en noviembre de 2019 en Hubei, China, se habría conocido el primer caso del coronavirus Sars-Cov-2 y en enero de este año, Wuhan, la capital de la provincia china declaró oficialmente el brote de la enfermedad. Para la Argentina y para Misiones, el virus parecía todavía algo muy lejano, una patología que afectaba a Asia y Europa y tardaría más en cruzar el océano.Pero no fue así. El 3 de marzo llegó el primer caso al país y apenas 24 días después, el 27 de marzo, el coronavirus ya estaba en la tierra colorada y se quedaría hasta estos días alcanzando los 71 casos en seis meses. El primer contagiado fue un hombre de Posadas de 71 años que había regresado de España con su mujer, por lo que fue considerado un caso importado.Hasta ayer, doce de los 77 municipios de Misiones reportaron casos desde la llegada de la enfermedad a este territorio: Posadas, Puerto Iguazú, Garupá, Comandante Andresito, Aristóbulo del Valle, San Vicente, Wanda, Campo Viera, San Ignacio, Puerto Rico, Salto Encantado y Eldorado. En tanto que sólo Posadas, Puerto Iguazú y Wanda concentran los diez pacientes activos, con uno, siete y dos casos, respectivamente.Posadas concentra la mayor cantidad de personas infectadas con 32 contagios, le sigue Puerto Iguazú con 17, Garupá con cinco, Andresito con cuatro, Aristóbulo y San Vicente con tres casos cada una y Wanda concentra dos casos. Mientras que Campo Viera, San Ignacio, Puerto Rico, Salto Encantado y Eldorado, registraron uno cada una por el momento.Por otra parte, son 58 las personas que se recuperaron de la enfermedad y tres perdieron la vida a causa de ella. La primera muerte se produjo el 23 de abril y fue un camionero sanvicentino de 61 años que había contraído el virus en su último viaje a San Pablo, Brasil. El segundo deceso fue el 10 de junio: una mujer de 47 años de Colonia Mavalle, Aristóbulo del Valle, y la última fallecida también fue una mujer de 62 años, oriunda de Posadas, dado a conocer el 18 de junio. En estos tres casos, los pacientes tenían patologías de base que complicaron su cuatro frente al Covid-19.Por otra parte, después de una seguidilla de casos que empezaron el 2 de septiembre varios de los municipios que tuvieron casos por primera vez como Puerto Rico, Aristóbulo del Valle, Wanda y Salto Encantado cerraron el ingreso a sus parques -que estaban habilitados para el turismo interno- y establecieron restricciones en sus actividades.Hubo otras localidades como Campo Grande, Jardín América, Capioví, Ruiz de Montoya, Garuhapé, Puerto Leoni, Dos de Mayo y Puerto Esperanza, que replicaron la iniciativa por ser cercanas a los municipios con contagios.Sólo Wanda y Puerto Libertad permanecerán cerradas y con restricciones hasta el 30 de septiembre.El martes 28 de abril en una conferencia de prensa, el Ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, declaraba la circulación comunitaria del coronavirus en la provincia y al mismo tiempo comunicaba que uno de los cuatro de los casos de ese día correspondía a un personal de salud del Hospital Pediátrico de la capital provincial.Éste sería sólo el primero puesto que son doce los trabajadores de salud de los hospitales Pediátrico y Neonatal del Parque de la Salud de Posadas que contrajeron el virus.Sin embargo, de los 71 casos confirmados, 22 son personal esencial. Se cuentan los doce mencionados del Parque de la Salud, así como cuatro camioneros de: San Vicente, Garupá, Aristóbulo del Valle y Salto Encantado. También dieron positivo para el virus dos gendarmes de Posadas, tres policías de Puerto Iguazú y hay una persona más en la Ciudad de las Cataratas de la que no especifica el rubro en el parte epidemiológico de Salud Pública.La mayoría de los casos de Covid-19 que se detectaron en la tierra colorada fueron asintomáticos y no requirieron de internación, sólo 23 de ellos (incluido el caso confirmado ayer en Puerto Iguazú), tuvieron que ser internados en hospitales por cuestiones referidas a enfermedades de base o problemas respiratorios.Al menos cinco de ellos recibieron plasma de convaleciente, es decir, plasma de pacientes recuperados que, aunque aún no tengan un sustento científico, se comprobó que ayuda en la recuperación a los casos más complejos.Por el momento, en el Banco de Sangre de la provincia se guarda plasma de cuatro pacientes recuperados, según precisó Joaquín Suárez Romanazzi, su presidente, aunque por pedido de los pacientes no quiso revelar de qué municipios eran. No obstante, se sabía que dos de ellos son de Posadas y Puerto Iguazú.Consultado sobre la cantidad de veces que puede donar un mismo paciente, sostuvo: “Pueden hacerlo cuatro veces al mes y después depende de cómo den los anticuerpos anti-covid”. En la provincia sólo los hombres pueden ser donantes de plasma de convaleciente.De los casos reportados en Misiones cinco fueron niños que tenían entre 45 días y cuatro años. Por su parte, once personas son mayores de 60 años y consideradas grupo de riesgo, desde la declaración de la pandemia. Los demás 55 tienen entre 20 y 59 años.