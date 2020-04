Racing recortará el salario de sus futbolistas

Jueves 2 de abril de 2020 | 13:30hs.

El presidente de Racing, Víctor Blanco, se refirió a la situación que atraviesan los clubes en medio de la pandemia del coronavirus y aseguró que la rebaja en los salarios de los futbolistas "será consensuada"."La reducción de los salarios será consensuada, los jugadores lo van a entender, no viven en una burbuja", manifestó Blanco en diálogo con FM Late.El mandatario de la Academia habló de la economía del club de Avellaneda y detalló: "Nosotros venimos al día y eso nos da un respiro, pero de todas maneras se está tornando difícil al no haber fútbol"."La idea es pagarle a todos los empleados pero los fondos que entran no alcanzan. Estamos a la espera de qué va a pasar con los planteles y qué van a definir entre AFA y Futbolistas Agremiados", añadió.En cuanto a la reanudación de la Superliga, señaló que "hoy por hoy" la fecha es "incierta", mientras que estimó que "seguramente se van a necesitar 15 o 20 días antes de que vuelva el fútbol para que los jugadores hagan pretemporada".Blanco consideró que, siendo optimista, los encuentros podrían volver a disputarse "sin público".