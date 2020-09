Racing pretende volver a la senda de la victoria - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

Racing visita a Alianza Lima, de Perú, con el objetivo de volver al triunfo tras la caída por 1-0 del jueves pasado ante Nacional, de Uruguay, en un encuentro válido por la 4° fecha del grupo F de la Copa Libertadores.El partido se jugará desde las 21.30 (hora de Argentina) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicadoen Lima, tendrá el arbitraje del boliviano Ivo Méndez y será transmitido por Espn 2.La Academia viene de perder 1-0 como local ante el Bolso uruguayo en un choque que marcó el regreso del fútbol en el país después de seis meses de receso por la pandemia de coronavirus.El equipo albiceleste se ubica en el segundo lugar de la tabla con seis unidades, detrás del líder Nacional de Uruguay (9), y por en encima de Estudiantes de Mérida de Venezuela (3) y Alianza Lima, que no sumó ningún punto.El entrenador Sebastián Beccacece no podrá contar con cuatro futbolistas importantes para su esquema táctico: Lisadro López, Matías Rojas, Augusto Solari y Matías Zaracho.Beccacece tendrá que rearmar el mediocampo y la delantera de su equipo con los ingresos de Walter Montoya, Alexis Soto y de Nicolás Reniero, por Solari, Rojas y Darío Cvitanich, respectivamente.En la zona defensiva, Nery Dominguez se ubicará en la zaga central en reemplazo de Mauricio Martínez y al lado de Leonardo Sigali, por lo que serían cuatro los cambios respecto del once que arrancó ante los uruguayos.Alianza Lima, en tanto, empató 1-1 el lunes contra César Vallejo por la fecha 13 y lleva cinco sin poder ganar en la Liga 1 de Perú, en la que se ubica en el puesto 12 con 15 puntos, a 13 del líder Universitario.