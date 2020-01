Rabbani sobre Nisman: "Yo pienso que lo mataron para que no se sepa que tenía las manos vacías"

Viernes 10 de enero de 2020 | 12:23hs.

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero en su departamento de Buenos Aires de un disparo en la cabeza. El fiscal tenía previsto presentarse al día siguiente en el Congreso para abundar sobre sus acusaciones referidas al atentado y sus presuntos encubridores.







Según la investigación realizada por Nisman, Rabbani fue una figura clave en la planificación del ataque terrorista que dejó 85 muertos en 1994. Por ese motivo, es una de las occho personas, algunas ya fallecieron, sobre las cuales pesan circulares rojas de Interpol para su detención internacional. De acuerdo a las sospechas, el ex funcionario diplomático fue “el cerebro” del atentado. Según esa investigación fue quien eligió el “objetivo” y participó en aspectos determinantes como en la compra de la camioneta Traffic que el 18 de julio de 1994 estalló en Pasteur 633.







Moshen Rabbani, ex agregado cultural de la embajada de Irán en la capital argentina, y uno de los iraníes acusados de haber ideado el atentado contra un centro judío de Buenos Aires en 1994 afirmó que el fiscal Alberto Nisman, que investigaba el caso, habría sido asesinado o presionado para que se suicide por carecer de pruebas para sostener sus denuncias. Las declaraciones las realizó en un diálogo telefónico que mantuvo con el periodista Gustavo Silvestre, por Radio 10.Rabbani también reiteró su inocencia sobre el ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) que causó la muerte de 85 personas y heridas a unas 300. “Yo pienso que lo mataron para que no se sepa que tenía las manos vacías (de acusaciones)”, afirmó Rabbani a Radio 10 desde Irán. Sobre él y otros exfuncionarios iraníes a los que Nisman consideró autores intelectuales del ataque pesan órdenes de captura internacional.“¿Quién lo mató? ¿Por qué no dejan que en Argentina no se sepa la verdad?”, se preguntó Rabbani. Quien también dejó abierta la posibilidad de que se haya tratado de un suicidio inducido: “Es probable que lo hayan inducido a Nisman a que se mate porque no tenía nada de pruebas", afirmó.