Quiso recuperar la motocicleta pero desapareció del corralón municipal de Iguazú

Miércoles 22 de abril de 2020 | 16:46hs.

En un operativo de control llevado adelante el pasado 12 de abril por la policía de Misiones y la dirección de Transito Municipal detuvieron a Ezequiel Navarro y al solicitar los papeles del vehículo el propietario solamente no presentó el seguro de la motocicleta, ya que estaba vencido.







Navarro explico a los oficiales que por la cuarentena lo había logrado abonar, no obstante le aplicaron la multa correspondiente, le retuvieron la motocicleta y el carnet. Días más tarde el propietario hizo los trámites correspondientes y abonó la multa, pero la motocicleta desapareció y nadie tiene datos de donde estaría guardada.





Navarro contó, que tiene la orden para retirar pero el vehículo no está, ya recorrió las diferentes comisarías pero no la han encontrado. “A mí me retuvieron la moto el día 12 (de abril), ya pague la multa, ya tengo la orden para que me entreguen el vehículo, solo que el vehículo no se encuentra en el corralón, ni en las comisarias pero está asentado en acta que ingreso en el corralón municipal, solo que no aparece. Y así ya me tienen de la semana pasada, detrás de la moto y nadie me da una respuesta coherente” explicó Navarro.





Cabe destacar que el joven damnificado aseguro que se asentará una denuncia en la fiscalía porque el vehículo desapareció y estaba bajo custodia del municipio.