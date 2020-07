Quiso frenar una pelea en su barrio y recibió un puntazo mortal en la frente

Martes 21 de julio de 2020

Un vecino del barrio El Palomar de Montecarlo fue diagnosticado con muerte cerebral durante la mañana de ayer en el hospital Samic de Eldorado, nosocomio al que ingresó luego de recibir, durante la madrugada del domingo, una grave lesión punzocortante en la frente al intentar interceder en una fuerte discusión entre una pareja de amigos y el ex novio de la mujer.Según dijeron fuentes policiales, el presunto agresor ya fue identificado por los uniformados, aunque hasta ayer por la noche continuaba prófugo y no se descartaba que haya cruzado a Paraguay mediante algún paso clandestino por el río Paraná.A partir de la información que pudo recabar este matutino con fuentes ligadas a la investigación, trascendió que la víctima fue identificada como Carlos Romero (29).Y el ataque se produjo a pocas cuadras de su domicilio, sobre el acceso al mencionado barrio.En relación al caso, en un primer momento, los pesquisas obtuvieron el dato de que el lesionado había sido atacado por uno de sus vecinos durante una reunión de tragos en el populoso vecindario.Aunque con el correr de las horas se logró recopilar datos y testimonios que permitieron a la Policía establecer lo que en realidad había sucedido.Según añadieron los voceros, en plena madrugada del domingo, Romero estaba en su casa compartiendo una reunión con amigos. Hasta que en un determinado momento, arribó al lugar Román S. (57), quien totalmente alterado fue en busca de su ex pareja, quien ocasionalmente estaba de visita en lo de Romero junto a su actual novio.Allí se generó una fuerte discusión entre los presentes, lo que obligó a que la pareja decidiera irse de la casa ante las reiteradas agresiones verbales por parte de Román.Este último siguió a la mujer y al otro sujeto más de una cuadra hasta llegar a la calle Frida Krausemann, en donde intentó agredir a la pareja con un cuchillo.Toda esta secuencia fue advertida por el dueño de casa, quien por temor a que suceda algo grave fue detrás de sus amigos e intentó tranquilizar al desencajado Román.Lejos de lograr esto último, el recibió a cambio un grave puntazo en la frente por parte del sujeto armado, quien tras el ataque escapó corriendo del lugar.A los pocos minutos, el herido logró pedir ayuda a familiares y de inmediato fue trasladado hasta el hospital local.Investigadores consultados comentaron que el paciente fue asistido por los galenos y, si bien en un principio no se detectó alguna lesión grave, por precaución se dispuso el traslado al hospital Samic de Eldorado.Al citado nosocomio ingresó el domingo por la mañana con una herida punzo cortante en el lado superior izquierdo de la frente, lo que le provocó una fractura.Por desgracia, los esfuerzos de los profesionales fueron estériles durante la mañana de ayer y luego de un día de internación, los médicos diagnosticaron que el paciente había sufrido muerte cerebral producto de la severa lesión recibida.A partir de la triste noticia, efectivos policiales se abocaron de lleno a la búsqueda del agresor. Además, el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado inició el sumario por lo sucedido. Aunque hasta ayer por la noche no se sabía nada del paradero del agresor.Por otra parte, durante la jornada de ayer trascendió que por disposición de la familia se realizó la ablación de los órganos del fallecido.