Quisieron abrir una granada a martillazos por si tenía oro - El Territorio Misiones

Jueves 10 de septiembre de 2020 | 20:19hs.

Un trabajador de un taller metalúrgico en la capital de Corrientes halló una granada en el barrio Río Paraná y lo llevó al local. Durante su horario de descanso, intentó abrir a los martillazos al artefacto explosivo en búsqueda de oro.“Pudo haber sido una tragedia”, expresó el dueño del taller, Juan Alberto Alegre a Radio Sudamericana respecto a lo ocurrido este miércoles por la tarde en su negocio ubicado en pleno barrio San Benito de Corrientes. También reveló que hubo que llamar de urgencia a la brigada de explosivos de la Policía porque manipulaban la granada sin tener idea de lo que hacían.“Ellos aprovecharon la hora de descanso y la querían abrir a martillazos", advirtió Alegre sobre lo que pudo haber sido una tragedia en Corrientes y detalló que sus empleados "estaban por agarrar una amoladora porque buscaban oro”.Entonces contó que fue ese momento en el que intervino: “Cuando los vi no podía creer. Les dije: ‘Ustedes están locos, no vieron nunca una película de guerra donde se ven las granadas'”.Sucedió que los trabajadores no tenían idea de que lo que tenían en sus manos era un artefacto explosivo. De acuerdo con lo que se informó, uno de empleados había hallado el explosivo en el barrio Río Paraná de Corrientes capital y lo llevó en la mochila para abrirlo con la ayuda de sus compañeros. Por fortuna, el jefe convocó de manera urgente a la Policía y se pudo desactivar la granada.