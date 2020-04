Martes 21 de abril de 2020

“Quiero que la Policía me haga el favor de recuperar a mi nieto. No sé qué le puede pasar estando allá en este momento. A mi hija ya le pasó algo feo y no quiero que esto vuelva a pasar con mi nieto”. La frase corresponde a Miguela Batista, quien además del duro momento que afronta junto a su familia tras el horrendo femicidio de su hija María Solange Diniz Rabela (24), reclama que la Justicia de Familia de San Vicente le otorgue la tenencia de su nieto de tres años.

La solicitud reside en que el pequeño aún continúa al cuidado de algunos integrantes de la aldea mbya guaraní Taruma Poty, ubicado a unos 30 kilómetros del caso urbano de San Vicente, lugar donde la semana pasada la joven fue encontrada semienterrada y con el cuerpo calcinado.

Según las averiguaciones policiales, a ese mismo sitio María Solange se mudó hace unos 7 meses y se acompañó con Marcelo Núñez (35), cacique de la citada comunidad y quien por estas horas continúa detenido como principal sospechoso en el cruento hecho.

A cuatro días de conocerse el terrible caso, aún con la indignación a flor de piel por enterarse del femicidio por comentarios de vecinos más que por las autoridades policiales, Miguela aprovechó ayer los micrófonos del programa Acá te lo contamos por Radioactiva para describir ciertas actitudes sospechosas que había notado de su hija durante los últimos meses de pareja con el presunto femicida.

En primer lugar comentó que nunca tuvo mucho trato con el cacique y que si bien compartió pocos encuentros con él, al principio no vio nada malo en el hombre. Sin embargo, recordó una de las últimas charlas que tuvo con el sujeto a principios de febrero.

“Una vez vino él a mi casa. Yo no tenía mucha relación con ellos pero el 6 de febrero, para mi cumpleaños, mi hija vino con mi yerno. Parecía que estaban bien. Pero después ella empezó a llorar y le pregunté por qué lloraba y me dijo que era por su bebé. Ese día comió muy poquito”, comentó Miguela y añadió que en ese momento la joven llegó a rozar los 30 kilogramos.

También confió que cuando preguntaba al hombre por esta situación, Núñez respondía que a su pareja le gustaba verse así y que no había ningún problema.

“Yo no estuve en ningún momento en la aldea, quise ir con mi esposo pero no nos quisieron llevar. No vi el cuerpo, sólo vi cuando trajeron el sábado a la noche, pero en un cajón de un pequeño de 9 meses”, contó la mujer.



“Recuperar a mi nieto”

La entrevistada detalló que desde hace unos siete meses María Solange había abandonado su casa en el barrio Gauchito Gil de San Vicente para ir a convivir junto a su hijo de 3 años con el ahora detenido. Y que la otra criatura de 8 años de la joven, que Miguela crió desde bebé, se quedó con su abuela.

Sobre la situación del más pequeño narró que ayer a su esposo se entrevistó con integrantes de la Justicia y que desde dicha estamento manifestaron que Miguela debía entregar una fotocopia del certificado de nacimiento del chico para iniciar las acciones legales para la tenencia. “Ellos son autoridad, yo no, apenas soy una madre preocupada y necesito que me traigan a mi nieto”, añadió la entrevistada.

Luego remarcó: “Yo necesito que los medios de comunicación me ayuden a recuperar a mi nieto por que la jueza no me da una solución. Yo no sé si esta tirado allá y no quiero que le pase lo mismo que a mi hija”.



Sospechas

El femicidio se destapó por la insistencia que hizo Miguela, tanto a los miembros de la Dirección de Asuntos Guaraníes de la Municipalidad de San Vicente como a la Defensoría del Pueblo local por la misteriosa desaparición de la chica.

Mediante esta intermediación, efectivos de la Unidad Regional VIII desplegaron operativos en la citada comunidad mbya y tras una requisa a la vivienda del cacique se secuestró un serrucho y dos mantas con manchas presumiblemente de sangre. Mientras, a 200 metros del asentamiento encontraron una cama con signos de combustión y restos óseos, posiblemente humanos.

En el marco de la causa, el detenido fue llevado ayer al Juzgado de Instrucción de San Vicente y designó abogado defensor. En tanto, hoy por la mañana podría ser citado a indagatoria ante el magistrado Gerardo Casco.