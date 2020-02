Martes 4 de febrero de 2020

El defensor Marcos Rojo completó ayer la primera práctica con la totalidad del plantel de Estudiantes, se lo vio en buena forma y le apuntó al partido del sábado frente a Newell’s: “Quiero llegar bien y estar disponible para el fin de semana”.

“Físicamente me siento muy bien, me estoy adaptando a estos días de calor, espero llegar. Necesitaba estar acá y en eso tenía mi cabeza, se hizo largo, no fue fácil. Otro equipo de Europa iba a ser difícil, porque era adaptarse a otro lugar y en Estudiantes es más sencillo todo”, dijo el defensor.