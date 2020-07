Quieren jugar y volver a El Brete

Lunes 13 de julio de 2020

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

La redonda rodó el viernes y sábado, pero los remates en la arena no fueron contemplados en la prueba piloto del juego en equipos, de hasta cinco personas, y “fue una pena”, compartió la presidenta de la Federación Misionera de Vóleibol, Martha Prieto, quien también es parte del staff de entrenadores de la Escuela Municipal de El Brete.Justamente es ahí donde anhelan volver, al menos a entrenar de manera individual como se dio el viernes, pero hasta el momento sólo pueden hacerlo en la playa de Miguel Lanús.“Los chicos están felices de volver a entrenar y pisar la arena con los recaudos necesarios cumpliendo el protocolo al pie de la letra, pero Miguel Lanús no es nuestro lugar entrenamiento, nuestro lugar es en El Brete. Pero con el entusiasmo que tenían las jugadoras, creo que fueron ellas las que presionaron a los padres para que les lleven sí o sí, así que llegaron allá muchos en colectivo y otros en auto”, explicó Prieto.Este inicio fue con las formativas y en total asistieron once jugadores -diez nenas y un varón- “los más grandes no quisieron ir hasta allá”, agregó.Es que lo que parecía incluía a todos los deportes dejó afuera al beach vóley en la prueba para la práctica deportiva de hasta cinco atletas por equipo.“Estábamos contentos con la noticia, pero no nos autorizaron a ser parte de esa prueba y tuvimos que hacer todo lo que dice el protocolo que dejó la federación y no nos dejaron compartir el elemento (pelota). El beach vóley es de dos versus dos y no pudimos porque contemplaba sólo a clubes y complejos habilitados, y a nosotros, como somos Escuela Municipal, no nos autorizaron. Es una pena realmente”, explicó con pesar la mandamás de la FMV.La impotencia se entiende, ya que el vóley de playa se puede contener, el flujo de jugadores no es amplio y se lleva el registro de todos los jugadores. “Tenemos todos los recaudos, hasta la pistola para tomar la temperatura corporal, que nos salió cara... llevamos bidón con alcohol, lavandina para desinfectar todo, el repelente para prevenir el dengue, anotamos la temperatura de cada chico y también hice el curso del Ministerio de Trabajo para llevar adelante el protocolo para las actividades deportivas”, explicó Prieto.Y agregó: “Hicimos todo y es un poco injusto; nosotros cumplimos a rajatabla, porque somos conscientes de que tiene que ser así, y al haber liberado los deportes en equipo con la prueba piloto y no ser parte, me dejó un poco mal”.Es que justo el regreso se dio el viernes con la esperanza de dar remates en la arena y “queríamos al terminar el entrenamiento jugar un ratito para que se saquen las ganas, pero no pudo ser”.Además de ser presidenta de la federación, Prieto es entrenadora de amplia carrera y explicó con contundencia su mirada sobre la situación actual. “Es difícil explicarles a las chicas que no pueden jugar porque me dicen: ‘Martha, salimos de la playa y está lleno de gente jugando en todas partes’, y están sin barbijo, sin nada y eso te desconcierta un poco porque vos tomás todas las medidas necesarias y te encontrás con un panorama que la ciudad está liberada para todo menos para la gente que hace bien las cosas”.En la misma línea, añadió que “hay gente jugando al básquet, vóley y fútbol en las plazas; veo eso y respiro hondo, pero les digo a los padres que nosotros tenemos que hacer todo lo que nos piden y perteneciendo a la federación tenemos la obligación de hacer bien las cosas, pero desconcierta un poco el panorama para los que cumplimos”.Si bien el juego aún está en suspenso para este deporte, Prieto al menos espera que se habilite a la actividad de la Escuela Municipal en El Brete para el acondicionamiento físico.“Tenemos todas las condiciones dadas para volver bajo protocolo. Creo que desde el municipio quieren evitar la aglomeración de gente, pero nos mandan a Miguel Lanús, que nos queda muy lejos, en lugar de habilitar acá, que podamos cumplir el protocolo, algo que lo vamos a hacer, y nos va a quedar a mano. Además, las chicas no van a tener riesgo de ir solas hasta allá y las que van en colectivo tienen que caminar varias cuadras o ir con sus madres y el riesgo es mayor para ellas”.Ya en cuanto al calendario nacional, Martha señaló que aún no hay fechas de ninguna competencia, tanto bajo techo como playa, pero “hay que ver si se puede jugar a fin de año algún torneo abierto, organizado por la Feva, aunque a nivel provincial desde la federación no creo que hagamos certámenes este año... sólo en el caso de que si se mejora el panorama, tal vez se puedan hacer torneos internos en las localidades”.Este año se vence este mandato de la federación y apenas se pueda hacer la asamblea se llevará a cabo el cambio de autoridades, aunque Prieto ya adelantó que no se presentará como candidata, “al menos no como presidenta, me gusta más el trabajo de campo, pero como nunca antes están todos los papeles en regla y los que asuman tendrán mi apoyo para seguir en este camino”.