Quienes se fueron a la costa no podrán volver hasta que termine la cuarentena

Esto quiere decir que esas personas, que viajaron en la víspera del decreto del presidente Alberto Fernández no podrán regresar a casa hasta el 31 de marzo o más adelante si es que el Gobierno extiende la cuarentena."Los que se fueron a pasar el fin de semana a la costa o a cualquier otro punto del país deberán permanecer ahí hasta el final de la cuarentena obligatoria. Las fuerzas de seguridad les impedirán el tránsito", advirtió.La ministra Frederic buscará de esa manera disuadir a ese grupo de personas y a otros que quieran imitarlos para que cumplan con el "aislamiento social, preventivo y obligatorio", según consideró en Radio Rivadavia."Salvo que tengan un motivo muy justificado, deberán dar media vuelta y volver por donde vinieron. Vamos a hacer un cerrojo", dijo la ministra de Seguridad.Más tarde, Eduardo Villalba, secretario de Seguridad, detalló que los controles policiales que se establecerán les dirán a los turistas que tendrán que volver del lugar de donde venían. "Es un problema de ellos si no tienen dónde seguir hospedándose, porque tenían que ser responsables ante la ley y tener los recaudos del caso", dijo.El 19 de marzo, cuando todo el país estaba expectante del anuncio que iba a realizar Alberto Fernández - y que consistiría en el aislamiento total- miles de turistas hacían fila para entrar a Pinamar y Villa Gesell.La situación generó el enojo de los vecinos que fueron a los ingresos a las ciudades para evitarles el paso. "Flaco si no sos de Pinamar, tomatelá, la c... de tu madre", insultaron a uno de los automovilistas que, desobedeciendo la orden del Gobierno de evitar movilizarse, se había hecho "una escapada" a la costa.