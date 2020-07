Quiénes pueden viajar en los vuelos de Aerolíneas Argentinas a Miami y Madrid

Viernes 17 de julio de 2020 | 13:30hs.

Esta semana Aerolíneas Argentinas anunció que habilitaría en agosto frecuencias semanales con destino a Madrid y Miami. Pero, dado que los vuelos no son comerciales, sino que forman parte de una operación especial, hay determinadas condiciones para comprar los pasajes.Se trata de la primera vez desde el comienzo de las restricciones impuestas por la pandemia que la compañía aérea programa los vuelos con un esquema mensual. Sin embargo, esto no implica el retorno de los vuelos comerciales tradicionales, tal y como funcionaban antes, y que continúan suspendidos, por ahora, hasta el 1 de septiembre.El esquema establece cuatro salidas en cada caso y los pasajes aéreos se podrían adquirir en la web de la aerolínea, sin intermediación de los consulados o Cancillería. Pero se deben cumplir algunos requisitos para poder viajar.Para el caso de Madrid, continúan las restricciones. "Apunta a residentes españoles y comunitarios con conexión a otro destino dentro las 24 horas de llegada al aeropuerto de Barajas", explicó la compañía."En el caso de Estados Unidos, no hay restricciones para el ingreso de argentinos. Solo tiene que haber un justificativo: trabajo, estudios o alguna razón de fuerza mayor por el momento", dicen y aclaran que hay que tener en cuenta que en Migraciones se firma una declaración en la que el pasajero renuncia a solicitar una repatriación o exigir algún tipo de prioridad para el regreso.En el caso de argentinos que aún estén varados en el exterior y quieran regresar, la novedad es que se pueden adquirir los vuelos directamente sin necesidad de solicitarlos a través de Cancillería.El primer vuelo de la ruta Buenos Aires-Madrid-Buenos Aires partirá desde el Aeropuerto de Ezeiza el 5 de agosto a las 12.10 y regresará a las 20.10 del día siguiente desde el aeropuerto de Barajas. En cuanto a la ruta Buenos Aires-Miami-Buenos Aires, el primer vuelo saldrá de Ezeiza el 7 de agosto a las 23.30 y regresará el día 9 por la mañana.Algunas compañías internacionales también comenzaron a realizar vuelos desde Ezeiza hacia ciudades europeas durante julio y agosto.Es el caso de Air France y KLM e Iberia, que disponen vuelos especiales desde Buenos Aires a sus destinos en Europa (París, Amsterdam y Madrid) habilitados para ciudadanos europeos y para argentinos con doble ciudadanía, residencia en algún país europeo o que cuenten con una visa de trabajo o de estudio."Es un programa de vuelos no regulares, ya que la prohibición de operar vuelos comerciales de pasajeros desde y hacia la Argentina hasta el 1 de septiembre permanece vigente", informaron desde el grupo Air France y KLM.