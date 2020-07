Quienes cobren el IFE no podrán comprar dólares en el mercado oficial

Miércoles 15 de julio de 2020 | 21:15hs.

El Banco Central impedirá que las personas que cobren el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puedan comprar dólares. La autoridad monetaria busca evitar maniobras de "coleros" digitales que "venden" su cupo mensual de 200 dólares a cambio de una comisión. En los últimos días distintas entidades financieras bloquearon cajas de ahorro de clientes por esta razón.Según explicaron fuentes del BCRA, el directorio establecerá que los CUITs de aquellas personas que sean beneficiarias de IFE no puedan acceder al mercado oficial de cambios.Así, buscarán "igualar" a quienes cobran los $10.000 de Anses con aquellas empresas que cobran asistencia para el pago de salarios o monotributistas y autónomos con créditos a tasa cero, en el marco del programa ATP. Ninguno de ellos tienen permitido comprar divisas.Fuentes oficiales remarcaron que el IFE es considerado un beneficio de carácter alimentario y por lo tanto no se le pueden aplicar descuentos ni impositivos ni por deudas anteriores. "Por lo tanto, los titulares de IFE no van a poder acceder al mercado de cambios", explicaron.Como explicó TN.com.ar, en los últimos días los bancos comenzaron a enviar "inhibiciones" a algunos de sus clientes al haber detectado que sus cuentas en dólares tenían una cantidad "inusual" de transacciones, en comparación con meses anteriores.Las entidades financieras bloquearon la operación de cajas de ahorro en dólares por homebanking e incluso visualizar los saldos de esas cuentas aunque aclararon que los usuarios tienen su saldo disponible para el retiro en línea de cajas sin turno previo.La sospecha de los departamentos de cumplimiento normativo de los bancos tiene que ver con la operatoria de los "coleros". Se trata de personas que "venden" su cupo de 200 dólares mensuales a otra a cambio de una comisión.Los límites que puso la pandemia del coronavirus al uso de efectivo forzó a una digitalización de los "coleros", por lo cual los bancos tienen posibilidades más certeras de identificar esas maniobras. Anteriormente, al hacerse en efectivo, era difícil hacer un seguimiento. Ahora, las transferencias entre cajas de ahorro -que identifican siempre el origen- facilita la tarea de supervisión para los bancos.El Ingreso Familiar de Emergencia es cobrado por unas 9 millones de personas, según cálculos realizados por el Gobierno nacional. Todos esos CUITs quedarán bloqueados para la compra de divisas en el mercado oficial.El Central recordó que "las entidades financieras y cambiarias están obligadas a efectuar controles sobre las operaciones de cambio para garantizar su razonabilidad y que sean de operadores genuinos. Asimismo, deben llevar políticas de prevención del lavado de activos sobre todas sus operaciones", explicó."El BCRA investigará las denuncias efectuadas por las entidades y las operaciones que puedan vincularse con operaciones marginales o de coleros virtuales, realizando un análisis de consistencia de la información recibida y producida por la Institución", concluyó la autoridad monetaria.