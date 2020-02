Miércoles 19 de febrero de 2020

Por Ricardo Barrios Arrechea Ex gobernador

Hace unas semanas el director de El Territorio Gonzalo Peltzer- en pleno incendio ambiental de la cementada Posadas-, publicó un editorial con el título de esta nota: “Queremos Sombra”, casi un clamor en que cada línea gritaba… queremos sombra

Simultáneamente recibí una foto satelital del “Índice Verde” de nuestra ciudad cuya pobreza frente al rojo pelado de calles y avenidas también suplicaba, nos sobra y agobia el sol, “queremos sombra”…

Desde siempre me dolió el poco afecto de muchos posadeños por los árboles, como si su única función fuese ensuciar la vereda o reventar baldosas. Amigos de las motosierras he visto pelar sombras en viviendas que apuntan al oeste como si a un árbol se lo reemplazara con aire acondicionado.

Seguramente no saben que el árbol, además de sombra, produce el oxígeno que respira, anida a los pájaros que le dan conciertos, los frutos que lleva a su mesa aportando vitaminas que no fabrica su organismo, sus flores de colores para embellecer la vida y el paisaje, polen y néctar para los insectos sin los cuales el ecosistema de la vida no sería posible, que además evitan la erosión para alfombrar el basalto que nos quemaría como brazas, que amortiguan los ruidos y retienen el polvo, bajan la temperatura de una ciudad cuando son multitud, son filtros de polución absorbiendo el monóxido de carbono que emiten los automóviles, que nos cuida del cáncer de piel, del “golpe de calor” que nos puede llevar al ACV o a la muerte y “tienen derecho a vivir porque son tan dueños de la tierra como nosotros”…

Pero quejarse y no hacer es tóxico; qué hacer entonces:



Esfuerzo público/privado:

Reforzar al Vivero Municipal aportando junto al municipio y el Concejo, voluntariado, padrinos que colaboren con insumos, aporte profesional, fundaciones, y sin perder el objetivo de producir plantines convertir las tres hectáreas y media en parque municipal.

La ciudad adolece de plazas y parques suficientes para la recreación y ocio de su creciente población que debieran estar a distancia peatonal de cada habitante según los urbanistas. Ya el arquitecto Saldivia en un artículo de este mismo Diario mencionó concretamente la posibilidad de futuros parques que debieran declararse zonas de reservas.

Contratar a viveros privados la producción de determinados ejemplares y comprar ejemplares aptos ya que la demanda es mucho mayor que la disponibilidad de



Vivero Municipal

Legislación para convertir el apeo de árboles sin razón alguna en delito

Biofábrica. Produjo y vendió a la provincia de Córdoba un millón de plantines. Es el momento de producirlos también para los municipios provinciales si el poder político lo decide.

Comenzar ya mismo con los organismos pertinentes a la verificación de los miles de lugares donde se deben implantar las futuras especies, especialmente en avenidas, calles, bulevares (donde no debieran faltar tipas, cañafístulas y timbó) y proceder a hacer los miles de pozos. En La Cumbre, Córdoba, vi al municipio “destapar” veredas para volver a implantar.

Generar una campaña para recepcionar de cada comisión barrial un mapa del barrio (provisto por el municipio o el Concejo) donde se marque calle por calle los lugares a implantar. Si no lo hacemos comprometiendo a la población y de manera intensiva siempre el sol le va a ganar a la sombra

Declarar a abril, mayo y junio hasta el 2030, los meses “Queremos Sombra” e invitar en masa a la población de cada barrio a plantar, participar, regar, cuidar y sostener en el tiempo a cada árbol porque en Posadas, la sombra es salud.