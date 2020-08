“Queremos que estén los grandes, pero los emprendedores son clave”

Domingo 16 de agosto de 2020

Por Antonio Villalbaavillalba@elterritorio.com.ar

En la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados realizado de manera virtual el pasado jueves se aprobó la creación por ley del “Silicon Misiones”. Se explicó entonces que está destinado a buscar, fomentar y desarrollar nuevas tecnologías, información y servicios del conocimiento e integrar las industrias tecnológicas con los emprendedores de la provincia. Además de manera oficial se añadió que la finalidad es articular las acciones de los Polos de Tecnología de la Información y la Comunicación, la Escuela de Robótica, la Escuela de Innovación y el Parque Tecnológico de Misiones, entre otras organizaciones. Quien viene vinculada fuertemente con los proyectos referidos a la innovación es la actual diputada nacional Flavia Morales, quien además quedó a cargo de un gran equipo de profesionales para llevar a cabo los planes previstos en Silicon Misiones.En diálogo con Meta Data, el programa político del diario El Territorio, brindó precisiones sobre los orígenes de esta iniciativa y las primeras prioridades. Recordó que ese mismo día, el jueves 13, se concretó la firma de un convenio marco de cooperación con la Fundación Banco Credicoop, para construir estaciones meteorológicas en las EFA de Dos de Mayo y San Vicente, como parte del proyecto Red de Datos AmbientalesEmpezamos en mayo del año pasado, siempre hablo en plural porque esto no lo hace una sola persona; obviamente que el que tuvo la visión de lo que podía llegar a ser Silicon Misiones fue el ingeniero (Carlos) Rovira. Hablamos desde el año pasado, desde aquel viaje a Emiratos (Árabes Unidos) trabajamos fuertemente con el Ministerio de Inteligencia Artificial de ese país. Ellos están definiendo y mirando cuál va a ser la economía dentro de 50 años; de qué van a vivir cuando el petróleo ya no sea una fuente tan importante como lo es ahora y surge allí la economía del conocimiento. Creo que esta pandemia aceleró más los procesos. Decía el presidente de la Legislatura que debemos tomarla como una oportunidad, porque hay que transitarla igual y por ahora no queda otra que cuidarnos y seguir los consejos de nuestras autoridades sanitarias. Te diría que fue más sencillo avanzar en este período de pandemia. Nos inspiramos en el Silicon Oasis (el parque tecnológico en desarrollo en Dubai) que es totalmente distinto al que está en Palo Alto (California), que es netamente privado. Al nuestro en particular le sumamos el valor agregado que es la agricultura y estamos hablando de políticas estratégicas. Es imposible hablar de Silicon sin hablar de lo que ha hecho este gobierno, nuestro gobernador actual (por Oscar Herrera Ahuad) y el gobernador anterior (Hugo Passalacqua), sobre este proyecto de política a largo plazo; sería imposible, sin la Escuela de Robótica, sin la Escuela de Innovación, del Centro del Conocimiento o la Biofábrica. Decimos que son arterias y ya tenemos ese ecosistema y vamos por lo que nos falta. Es un salto cualitativo.Fue lo que le llamó la atención a Emiratos y en particular el presidente del Silicon Oasis, que decía que ‘siempre hablamos de país a país y es histórico, nunca tuvimos trato con una provincia’.El Silicon nuestro se crea por ley y es público/privado. El de Palo Alto es netamente privado y nace en un momento cultural donde las empresas necesitaban reinventarse. El Oasis tiene una mirada mucho más parecida a la nuestra es público privado. Digo una frase que resume, un poco -muy docente-, que nuestras gacelas puedan danzar entre los elefantes y no ser aplastadas. ¿Vamos a tener 500 empresas gigantes? No, mentira. Queremos que estén los grandes pero desarrollar el camino del emprendedor que ya se viene concretando y es nuestro socio clave. Son los que saben de las necesidades, no solamente de nuestras empresas, sino también de las empresas del sector tecnológico, de aquellas yerbateras que necesitan darle valor agregado. No estamos hablando solamente de empresas tecnológicas, sino de nuestras empresas que necesitan reinventarse para poder insertarse en un mercado financiero global. Debe pensarse y proyectarse que estamos armando para que la economía del conocimiento sea la tercera economía de Misiones.Marcar qué modelo educativo queremos y qué modelo económico queremos van de la mano. Y el modelo educativo va por buen camino y va de la mano con esto que estamos haciendo. Si no hubiésemos tenido este modelo educativo en Misiones no estaríamos hablando de poder hacer estaciones meteorológicas totalmente profesionalizadas y totalmente avaladas y homologadas. Cuando estén terminadas, los datos van a estar en tiempo real, con acceso desde el celular, para que el productor sepa cuándo va a venir un granizo, cuándo va a venir la lluvia y poder anticiparse y de esta manera tener menos pérdidas.Estamos avanzando un montón con empresas y con emprendedores. Nos acompaña la empresa Intel (que había sido recibido en enero por el gobernador misionero); además quedó habilitada la segunda corte de la Universidad del Conocimiento donde Misiones también es socia o sea, el Silicon tiene también el 50 por ciento de esa universidad. Ya no es más una empresa sola, sino que el Estado también es parte de ese modelo mejorado. Obviamente es un megaproyecto con varias etapas.El Silicon Misiones es un gran ecosistema que va a permitir a nuestros emprendedores no solamente a los que ya descubrieron su vocación de emprendedurismo, sino a aquellos que todavía no saben el emprendedor que tienen adentro y que el Estado está para acompañarlos, para impulsar los convenios que se han firmado anteriormente. En unos días vamos a comenzar con el trabajo de Open Future, que es el convenio que se firmó con Telefónica.No es casualidad que el Silicon Misiones esté frente al Parque del Conocimiento y que haya un puente dentro, casi un símbolo de un ida y vuelta, de lo que es el masterplan.