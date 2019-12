“Queremos justicia, era la vida de ella y no la vamos a recuperar”

Sábado 28 de diciembre de 2019

Mientras la Policía continúa buscando al concubino de Isabel Rodríguez De Almeida (25), fallecida en San Antonio después de recibir un balazo en circunstancias aún poco claras, la familia de la joven aún no sale del estupor y de la incertidumbre.Ayer, El Territorio visitó a la familia de la víctima y quien habló fue Emilsa, una de sus hermanas.Aún conmocionada, la mujer expresó que “la familia se encuentra muy sufrida, no tenemos explicación. Es una hermana que se fue y tenía cuatro chicos que ahora quedaron si su madre”.Emilsa señaló que los cuatro niños que tenía su hermana fueron producto de una relación anterior, por lo cual no son hijos de Guillermo Oscar H., último concubino de la víctima y quien después del hecho desapareció misteriosamente.La familia expresó que esperan recibir el cuerpo de Isabel mañana para poder brindarle el correspondiente último adiós, pero mientras tanto aguantan novedades en cuanto al esclarecimiento del hecho.“Nosotros lo único que queremos es justicia, era la vida de ella y no la vamos a recuperar más. Pero si fue él, tiene que pagar por lo que hizo”, señalaron.Si bien los pesquisas consultados señalaron que el concubino de la víctima no registraba ninguna denuncia formal en su contra, los familiares de la muchacha aseguraron que ella sufría violencia de género, pero nunca se animó a realizar denuncias.El miércoles a la tarde, cerca de las 17, Rodríguez De Almeida fue trasladada por un vecino hasta el hospital local con un disparo de arma de fuego con orificio de entrada en la zona ilíaca izquierda y salida en el abdomen.La mujer después fue trasladada hasta el Hospital Samic de Eldorado, donde finalmente falleció el jueves a la madrugada.Sin embargo, antes de su traslado, la muchacha alcanzó a hablar con la Policía y en esa instancia relató que el disparo se produjo cuando fue acostarse a la cama de su habitación sin notar que debajo de ella había un arma de fuego que luego se accionó por accidente y el tiro impactó en ella.A pesar de la versión ofrecida, los pesquisas continuaron indagando y así lograron saber que la muchacha residía junto a su concubino, quien nunca apareció desde el momento del hecho, y ante ello comenzaron a surgir severas sospechas en su contra.En paralelo, otra comisión policial acudió hasta la vivienda donde se produjo el hecho y con la intervención de especialistas en criminalística de la Unidad Regional XII comenzaron a recorrer el lugar.Las fuentes añadieron que en la escena encontraron un proyectil cuyo calibre se desconoce, pero hasta el momento no dieron con el arma de fuego a la cual la mujer hizo referencia.Por consiguiente, la ausencia del concubino y también del arma acrecentaron la hipótesis que el hombre pueda tener vinculación con el hecho. Sobre su contra ya pesa un pedido de captura emitido por el Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado.