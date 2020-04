Queiroz: “El único beneficio es refinanciar 50% la factura de luz”

Sábado 11 de abril de 2020

Un mercado interno prácticamente paralizado, suspensión de pedidos de exportaciones, y la poca previsibilidad en cuanto al tiempo que durará la crisis, muestran un panorama adverso para los próximos meses.Román Queiroz, presidente de la Asociación Maderera y Afines del Alto Paraná (Amayadap), indicó que “la situación es muy complicada. Algunos aserraderos pudieron pagar los sueldos, otros no y muchos, no tienen casi pedidos. Por eso habrá que ver en qué condiciones comienza cada uno”.Desde el gobierno nacional gestionaron ante los bancos que otorguen líneas de crédito para pagar los sueldos. “En el Banco Nación, cuando preguntás, te dicen que no tienen el crédito anunciado con un interés de 24% anual que supuestamente estaba destinado a que las empresas pagaran los sueldos. Otro banco a mí me ofreció, pero sin los 3 meses de gracia”. Se preguntó entonces, cómo pagar el crédito los próximos tres meses, si casi no hay trabajo.Además de las líneas de crédito accesibles estiman que es necesario algún otro tipo de asistencia. “La cadena de pagos está rota. En mi caso tengo un 80% de cheques rechazados que tendré que renegociar con mis clientes. Tenemos que pagar los sueldos y estamos esperando los planes Repro -destinados a empresas en crisis -para poder gestionarlos. Pero hasta el momento, no hay novedades. “El único beneficio concreto hasta el momento es poder refinanciar el 50% de la factura de energía en un plazo de 3 meses sin intereses”, explicó.