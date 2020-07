Quedó en cuidar la casa de su vecina y la vendió por $400 mil

Domingo 5 de julio de 2020

Una mujer de 28 años que durante meses tuvo que refugiarse en la casa de sus padres por los episodios de violencia que padeció de parte de su ex pareja, días atrás se llevó una ingrata noticia al enterarse de que su vivienda en el barrio Bicentenario de Puerto Iguazú fue vendida por el cuidador que había quedado en el lugar.

Aunque por fortuna para la denunciante y, con mediación de efectivos policiales, quien había adquirido de forma irregular el terreno luego del pago de 400.000 pesos terminó abandonando el lugar y así la mujer logró recuperar su hogar. El cuidador, en tanto, desapareció y es buscado por la Policía.

El caso tuvo como protagonista a Gabriela (28), quien debido a los constantes hostigamientos que padecía por parte de su ex tuvo que viajar en octubre pasado a la casa de sus padres en Wanda ya que había comenzado a tener problemas de salud a causa de los maltratos.

Sin embargo, semanas más tarde, al ver que no lograba recuperarse del todo, Gabriela optó por volver a Puerto Iguazú y realizó una exposición en sede policial el 24 de enero. Allí dejó asentado que su vecino Julio César Benítez quedaría al cuidado de la vivienda, ubicada sobre la calle Carlos Gardel.

Todo parecía estar bien hasta el jueves, cuando la mujer fue aletada por varios de sus vecinos de que el hombre había comercializado su casa con todo los muebles. La fraudulenta transacción se hizo por 400.000 pesos en efectivo.

“Cuando me avisaron yo llamé a Julio Benítez, quien vive frente a mi casa y le pregunté si era cierto y me dijo que no. Entonces me vine con mi hija y efectivamente, sí, vendió la casa a un tercero que me dijo que no se iba ir sin que le devuelvan la plata. Ahora Julio no aparece, lo estamos buscando pero no aparece”, manifestó preocupada a este matutino Gabriela.

Según pudo averiguar este medio, la denunciante contaba con el permiso de ocupación del terreno y la exposición que realizó a principios de año en la comisaría Cuarta.

Gracias a ello, ayer por la tarde pudo recuperar la vivienda, no sin antes mantener una charla de mediación con quien había comprado el terreno. Personal de la seccional Cuarta de la Unidad Regional V intervino en el hecho y, por fortuna, ambas partes resolvieron la situación en buenos términos.