Que tenga razón

Domingo 12 de abril de 2020

En tiempos en los que nadie quiere dar positivo y muchos no encuentran razones para ser positivos, hay quienes le siguen buscando el lado luminoso a la vida. En Posadas, sobre la avenida Almirante Brown, los dueños de casa decidieron plasmar su optimismo en el enorme portón negro. Un colorido arcoíris con sello de autor (impresión de manos mediante) y una frase que prevé un futuro alentador. No tardará mucho. Costará y será doloroso, pero se irá. Y pronto. Pronto pasará. La pandemia, el aislamiento, la incertidumbre. A seguir poniendo el hombro y mantener la cabeza motivada. Pronto pasará. Muchos no coinciden, pero aun así esperan que los optimistas tengan razón.