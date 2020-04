Qué significa que Misiones declare la circulación comunitaria de Covid-19

Martes 28 de abril de 2020 | 23:03hs.





En tanto, la OMS considera “contacto estrecho” a la persona que se ha contagiado a partir de otra que había visitado recientemente países con circulación del coronavirus. En esos casos, hay especialistas en epidemiología que rastrean e identifican al “contacto estrecho” vinculado con un “caso importado”. Ese contagio se puede dar en cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a dos metros de un caso importado. Los primeros casos de contactos estrechos en la Argentina fueron reportados el 12 de marzo. Eso quiere decir que hay transmisión local del coronavirus.









Hasta ahora no se ha notificado un “caso autóctono”, un término popular que los epidemiólogos casi no utilizan. En la OMS prefieren hablar de “circulación comunitaria” o “transmisión comunitaria”: ocurre cuando ya no es posible identificar quién contagió a quién dentro de un país. En Chile y en Brasil, ya se registraron “casos autóctonos” o mejor dicho “transmisión comunitaria”. Ese cambio hizo que el Ministerio de Salud de la Nación incluyera a esos dos países limítrofes en la lista de países que integran la zona de riesgo del nuevo coronavirus.





Hoy Misiones declaró la circulación comunitaria, es decir que las autoridades sanitarias de la provincia no pueden establecer un nexo epidemiológico en alguno de los nuevos pacientes contagiados.





Ante la duplicación de los casos en poco más de 24 horas, el ministro de Salud Oscar Alarcon manifestó que desde la cartera sanitaria provincial tomaron la decisión de declarar la circulación comunitaria del virus en el territorio provincial. “Apelamos al entendimiento y comprensión de cada ciudadano de la gravedad del problema, manteniendo todas las medidas de bioseguridad a nivel individual, familiar y comunitario” manifestó.





“Cada país debe estar preparado para su primer caso, su primer grupo de casos, su primera prueba de transmisión comunitaria y también para hacer frente a la transmisión comunitaria sostenida. Y debe prepararse para todos esos escenarios al mismo tiempo. Ningún país debe pensar que no va a tener casos”, había alertado el 27 de febrero pasado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

