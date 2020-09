¿Qué pasó entre 1621 y abril de 1810? - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Una característica de nuestra historia local son los períodos “grises, mudos o soslayados”, es decir años donde el área de la actual ciudad de Posadas queda desdibujada en el relato tradicional o “implícita” en la narración regional; se da por hecho el protagonismo cuando no fue tal y arrastramos esa confusión, sin darnos cuenta, sin saber, repitiendo una y otra vez, sin críticas ni cuestionamientos.En esto las, los, les historiadores somos responsables, por lo menos, de sostener una tradición histórica posadeña que niega su pasado paraguayo y correntino o al menos lo ignora; también hay responsabilidad en las instituciones públicas y privadas, medios de difusión y comunicación en dar a conocer nuevas investigaciones, publicaciones y autocorrecciones.La propuesta del título de hoy es una muestra de lo dicho. Ciento ochenta y nueve años que deberíamos buscarlos, históricamente hablando, en Paraguay. ¿Por qué? Porque el traslado de la Reducción de Nuestra Señora de la Anunciación de Itapúa a la margen derecha del río Paraná en el año 1621 -aunque existen discrepancias con esta fecha, algunos estudiosos consideran que fue en 1623 y otros 1628- significa, a la luz de reconstrucción documental de esta época, que su evolución, desarrollo y decadencia no se produjo en “esta orilla”.Entre los siglos XVI y XVIII los países como los conocemos en la actualidad no existían, las fronteras geopolíticas tampoco; cuando llegaron los conquistadores europeos a América del Sur los lugareños guaraníes tenían una organización política, social y territorial propia y muy diferente a la impuesta a partir de ese momento; recién en 1536 se procede a la primera fundación de Buenos Aires -efímera por cierto-, un año después se fundó el Fuerte de Asunción, luego ciudad y primer núcleo poblacional importante para nuestra región histórica, y en 1542 se creó el vasto Virreinato del Perú, del que fuimos parte hasta el año 1776.Entonces toda la etapa jesuítica se llevó a cabo bajo esa figura administrativa y es en 1776 cuando se secciona esa conformación y se crea el Virreinato del Río de la Plata. Dentro de él y para lo que nos interesa en esta columna, dos Intendencias, Asunción y Buenos Aires, y el área “de Las Misiones” dependió de ambas; la expulsión de los jesuitas presionó la creación del Gobierno Político y Militar de las Misiones; sin embargo “gobernación” significaba entonces una zona de frontera, de defensa, militarizada si se me permite usar un término gráfico pero no exacto para ese momento, no era sinónimo de “provincia”; la subordinación a las dos Intendencias cercanas fue intermitente, dependiendo de los virreyes, las coyunturas y la ubicación geográficas de los ex pueblos jesuíticos sobrevivientes.En el año 1782 se reestructuró la administración de esta región con la denominación de Gobierno de los Treinta Pueblos de las Misiones Guaraníes, subdividido en cinco Departamentos, tres de ellos -Yapeyú, Concepción y San Miguel- dependientes de Buenos Aires, y los dos restantes -Santiago y Candelaria-, de Asunción. En el último departamento estaba incluido “Itapúa” y ésta será nuestra denominación por mucho tiempo.Años más tarde se separó el Gobierno de los Treinta Pueblos de Misiones de las Intendencias de Buenos Aires y Asunción, y se nombró un gobierno político-militar bajo las órdenes de Bernardo de Velazco, quien asumió el mando en 1804, y la sede -o “capital”- fue el pueblo de Candelaria. Un año más tarde, la corona española unificó los gobiernos de Misiones y Paraguay en manos de Velazco, pero los sucesos en la ciudad de Buenos Aires -las invasiones inglesas- requirieron su presencia y fue reemplazado por un Comandante General de Armas en los pueblos de Misiones, con asiento en el pueblo de Concepción.Ese cargo fue cubierto en 1809 por Tomás de Rocamora. Bajo su mandato quedaron los Departamentos de Yapeyú, Concepción y Candelaria, en tanto el Departamento de Santiago quedó a las órdenes de Bernardo de Velazco; para entonces los pueblos del Departamento de San Miguel llevaban ocho años en manos portuguesas, los conocemos como las Misiones Orientales.El espacio que hoy ocupa nuestra ciudad fue parte de la estancia de la Reducción de Itapúa y de lo que sobrevivió de ella, por lo tanto, considerado en “territorio paraguayo actual”, es posible que sea ésta una de las razones por la cual al reconstruir la historia se obvió, se lo dejó implícito y al libre albedrío.No significa que en esta zona la vida se detuvo, las personas continuaron con sus actividades y el Paso de Itapúa se siguió utilizando, lo cual nos llevaría a otra perspectiva de investigación de este período de nuestro pasado, por fuera del relato nacional y hasta del regional más conocido, aunque el epicentro político y administrativo alternaba entre los pueblos de Candelaria y Yapeyú, siempre en consonancia con las investigaciones difundidas y la “tradición historiográfica”.Cuando la curiosidad sea suficiente, cuando llegue el tiempo de madurar como sociedad, tal vez surja la necesidad de conocer estos tramos cronológicos de nuestra identidad que chocan de frente con la “historia oficial” argentina, que alimentan con fuerza la historia regional tan rica en sus particularidades, que nos gritan una y otra vez que los prejuicios de antaño, los “nacionalismos” a ultranza no tienen lugar en este siglo XXI… o no deberían tenerlo.Y que, a pesar de no tener registros “blancos” de períodos históricos se los puede reconstruir desde otras fuentes, otras ciencias y con una herramienta poco apreciada todavía en las ciencias sociales: la tecnología disponibleEn este contexto geográfico, político, social y administrativo estábamos en el mes de mayo de 1810.Hasta el próximo viernes.