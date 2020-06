Qué pasará con la vacante de Cirio en ‘La Peña de Morfi’

Domingo 14 de junio de 2020

“Cumpliendo a rajatabla con el protocolo sanitario establecido para evitar la propagación del coronavirus, pero con la certeza de que La Peña de Morfi puede continuar en la pantalla sin inconvenientes”.Así lo entienden las autoridades de Telefe, en consonancia con Gerardo Rozín y la producción del programa. Y es por eso que hoy a las 11, como sucede todos los domingos, el conductor se pondrá nuevamente al frente de su ciclo. Eso sí: no estará acompañado por Jésica Cirio.“Como es de público conocimiento el marido de Jésica Cirio contrajo Covid-19, por lo que hemos activado de inmediato el protocolo de seguridad y prevención. Ella se siente bien, no presenta síntomas y está tranquila, pero ha sido aislada temporalmente hasta cumplir el plazo de 14 días según el protocolo establecido”, informó ViacomCBS, concesionaria de la emisora, en un comunicado que se difundió a primera noche del viernes, poco después de que se hiciera público el diagnóstico de Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora.De inmediato Jésica, también se realizó un hisopado para determinar si está contagiada; el resultado llegaría en estas horas. Por los plazos estipulados tampoco participará de la emisión del domingo 21 de junio.En caso de que todo marche según lo previsto su regreso se daría el 28, el mismo día establecido para el final de la nueva extensión de la cuarentena obligatoria que decretó Alberto Fernández.De acuerdo a la promoción que Telefe lanzó este sábado, La Peña de Morfi contará con una rutina muy similar a la que puso en pantalla en estas últimas semanas.En esta ocasión se anuncia la participación de Soledad Pastorutti, quien junto a “su Nona” elaborará una clásica receta de la familia. El Chaqueño Palavecino aportará el folclore, al tiempo que el cantante Nahuel Pennisi emocionará con su voz. Además, se buscará “la gran factura argentina”. El menú se ofrecerá “¡con toda la alegría y buena onda!” que caracteriza al histórico envío de Rozín.Pero, ¿quién ocupará el lugar de Cirio? En un principio -según pudo saber Teleshow- la idea es que no haya reemplazante, sin importar el tiempo que demore su regreso. Sí es posible que, del mismo modo que lo hizo anoche en Telefe Noticias para aportar tranquilidad, en algún momento salga al aire desde su casa, a través de una videollamada.“Martín está siendo atendido por los médicos y profesionales, y tenemos mucha fe de que va a salir todo bien y vamos a salir adelante -les contó Jésica a Cristina Pérez y Rodolfo Barili-. Yo me siento muy bien. Chloé está bien. Estamos siguiendo el protocolo correspondiente, y esperando”, cerró.