Qué pasará con la pandemia de Covid-19: ¿aparece el darwinismo social?

Jueves 14 de mayo de 2020

Por Jorge Ferrari jyferrari39@gmail.com

Dice la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) que “esta epidemia Covid-19 nos permite percibir muchos de los rasgos que definen a una sociedad. Una visión desde la Sociología desnuda las capacidades y las dificultades del Estado y de la dirigencia política. También refleja el comportamiento de las personas, de las empresas y de los grupos de presión. La solidaridad y el egoísmo, la acción consciente y el terror irracional, la seguridad y la angustia, el patriotismo y la usura, son comportamientos y actitudes que han ido apareciendo paulatinamente en nuestra comunidad”. Y reflexiona que, en este contradictorio escenario, ¿cómo podrá la sociedad enfrentar este desafío? ¿Qué debería hacer el Estado y qué le corresponderá a la comunidad organizada?

Prestigiosos académicos de la UNRN han expuestos en una videoconferencia sus enfoques sobre la actualidad social, política y estatal, y el previsible futuro sociológico post Covid-19, porque una tarea central de las ciencias sociales es develar la dinámica y la composición de los procesos sociales, económicos, culturales y su vinculación con lo que le ocurre al ciudadano. La irrupción del coronavirus y sus implicancias sanitarias son novedosas (aunque parcialmente previsibles), pero no lo es el escenario social y económico en el cual se está desenvolviendo. Como dijo Mills hace 60 años “la imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía, así como la relación entre ambas dentro de la sociedad”.

El sociólogo Daniel Natapof, de la UNRN, afirma que “siglo tras siglo el capitalismo y sus impactos sociales y culturales han convertido al “hombre viejo” en un anciano, persona improductiva que no tiene fin ni objeto en una sociedad centrada en los resultados visibles del trabajo. El saber ha sido, supuestamente, apropiado por procedimientos, discos duros, estandarizaciones, reservorios digitales de conocimiento, hasta por Wikipedia…”. Los viejos han pasado a ser –en muchas ocasiones– infantilizados, convertidos en sujetos “simpáticos”, divertidos para jugar con los nietos. En otros, cuando no hay una familia cercana, su destino es el de los depósitos (geriátricos) en donde la clase social le impone cruelmente distintos estándares de vida (de sobrevivencia) para llevar los años que le quedan.

En días de coronavirus leemos que en Italia un médico declara a los medios que “como en la guerra, seleccionamos a quién salvar” o que hay protocolos que establecen prioridades en base a la edad. El darwinismo social, ideología que pregonó la adaptación a escala social de ciertos principios de la naturaleza por Charles Darwin –entre otros el de la supervivencia del más fuerte– contó entre sus simpatizantes al mismísimo Adolf Hitler. Hoy caída en desgracia, desacreditada por disciplinas científicas tan diversas como la biología, la medicina, o la sociología, pero siempre al acecho de imponer su lógica en el marco de una sociedad basada en el éxito, el consumo, los resultados, la meritocracia y el prestigio.

“El nuestro era un tiempo de malestar e indiferencia, pero no formulados de manera que permitan el trabajo de la razón y el juego de la sensibilidad”; la frase pertenece al maestro C.W. Mills que en 1959 publicó el clásico La imaginación sociológica. La pandemia no llega a nosotros meramente como suceso biológico; tensa y agudiza problemáticas no resueltas por nuestras sociedades, expone malestares y evidencia indiferencias por el otro: ya sean adultos mayores, extranjeros, indigentes, pueblos originarios, entre tantos y tantas.

La medicina tiene el juramento universal hipocrático, que asegura igual tratamiento a todo ser humano, ajeno a los más diversos factores, por ello es ciego como la Justicia, para garantizar igual trato a todo ser humano, única manera de evitar clasismos, supremacías, racismos, injusticias.

Le preguntaron al ministro de Ciencia y Tecnología argentino, doctor Salvarezza: “A propósito de la cuarentena ¿es posible hablar de una economía y una ciencia de guerra? Salvarezza contestó que no; este es un enemigo muy complicado, muy insidioso, está relacionado con nuestras propias actitudes, nuestra propia capacidad como seres sociales. Depende para expandirse, para reproducirse por las cercanías. Es un enemigo que actúa de otra manera. Yo no lo compararía a una guerra, lo que sí, pone a la sociedad y la tensiona en una dimensión que podría ser comparable. El tema del impacto económico, del esfuerzo en el sistema de salud”.

Se han sumado otras iniciativas, también especializadas en dengue, y que esas capacidades las hemos dirigido rápidamente hacia el Covid-19. Eso es lo bueno de contar con universidades, con grupos de investigación formados, con empresas de base tecnológica.

Ante esta compleja actualidad, yo tengo la firme esperanza que esta pandemia esté tensando los comportamientos sociales, estatales y políticos hacia una comunidad organizada, más solidaria, cooperativa y humanística, que anteponga racional-mente las necesidades humanas básicas antes que las del mercado. O sea que dé un paso adelante –que evolucione conscientemente– en sus valores y creencias ideológicas.