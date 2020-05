Qué pasajes aéreos se pueden comprar en cuarentena y a partir de qué fecha

Sábado 2 de mayo de 2020 | 12:10hs.

Aún falta mucho para que los aviones vuelvan a encender sus turbinas en la Argentina. Debido a la pandemia de coronavirus, el Gobierno decidió la semana pasada que las aerolíneas podrán volver a operar en el país a partir del 1° de septiembre de 2020. Mientras tanto, las compañías adoptan estrictas medidas de seguridad y preparan sus ofertas para cuando tengan permitido abrir las puertas."La reprogramación de operaciones estará supeditada al efectivo levantamiento de las restricciones impuestas al transporte aerocomercial y a las modalidades de operación que oportunamente se pudieren establecer en función de la salida ordenada de la emergencia generada por el nuevo Coronavirus", estableció la norma elaborada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).Con una fecha tan lejana para volver a operar, las aerolíneas manifestaron su preocupación. Esta semana el vicepresidente para las Américas de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) Peter Cerdá adelantó que, si la medida se extiende hasta septiembre, "el impacto económico será de 3000 millones con 18.500 puestos de trabajo en riesgo".Teniendo en cuenta que hoy en el país solo se puede comprar pasajes para viajar recién a partir de septiembre, esto es lo que muestran los sitios de las aerolíneas online.En todos los casos, al buscar vuelos para las vacaciones de invierno, en julio, la pantalla indicó que no hay alternativas de vuelos.Sin embargo, al realizar la misma búsqueda (en este caso, desde Buenos Aires hacia Jujuy) para el 1° de septiembre, las opciones aparecieron en pantalla: boletos de ida y vuelta con ese destino sin despacho de equipaje rondan los seis mil pesos cada uno.En el caso de LATAM la situación fue la misma. Al entrar al sitio, la aerolínea advierte: "Volá desde septiembre".Emirates, Air France, Iberia, American Airlines, son algunas de las compañías que operan en la Argentina y que tuvieron que detener los vuelos debido a la pandemia de coronavirus. Al realizar la búsqueda en los sitios, ninguna de ellas arroja resultados de boletos disponibles antes del 1° de septiembre.A partir de esa fecha, American Airlines ofrece vuelos, por ejemplo, desde Buenos Aires a Miami con equipaje despachado, en cabina principal y con una escala desde US$ 668 por persona ida y vuelta.Otro destino: Barcelona vía Air France. La aerolínea ofrece pasajes con dos escalas por US$ 719.En el caso de las low-cost sucede lo mismo: la oferta de pasajes es a partir de septiembre. En Fly Bondi, por ejemplo, un vuelo a Córdoba cuesta desde $1252 el tramo.